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۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ۲۱:۰۲

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس:

لایحه شفاف‌سازی در مجلس شورای اسلامی در مرحله بررسی است

لایحه شفاف‌سازی در مجلس شورای اسلامی در مرحله بررسی است

اراک- نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان گفت: دولت لایحه شفاف‌سازی را پس از تدوین برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده و این لایحه هم اکنون در مجلس در حال بررسی است.

 به گزارش مهر، علی اکبر کریمی روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی با اصحاب رسانه استان  به مناسبت روز خبرنگار در اراک، اظهار داشت: اخیراً دولت لایحه شفاف‌سازی را تهیه کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که این اقدام بسیار خوبی توسط دولت به شمار می رود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: این لایحه می‌تواند شفافیت را در کشور ضابطه‌مند و قانونمند کند نمایندگان هم برای تکمیل و رفع نواقص آن تلاش می‌کنند.

کریمی بیان داشت: تاکید بر توسعه شفافیت یکی از رویدادهای مجلس دهم است تا شعار دانستن حق مردم است در چارچوب قانون در کشور تحقق پیدا کند و مردم بتوانند در حوزه‌های مختلف از اطلاعات درست و دقیق برخوردار شوند و به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و رانت اطلاعاتی برای افراد، طیف و قشر خاصی در جامعه ایجاد نشود.

براساس این گزارش، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه رسانه و خبرنگار بیان داشت: رسانه‌ها از جایگاه ویژه‌ای در جامعه برخوردارند و در تحولات یک کشور می توانند نقش آفرین باشند و بخش عمده‌ای از تحولات بر دوش نشریات و مطبوعات است.  اتفاقات ثبت شده در تاریخ هم بیانگر این واقعیت می باشد.

کریمی تصریح کرد: اگر بخواهیم در حوزه نشریات و مطبوعات و رسانه‌ها به شرایط ایده‌آل برسیم بدون شک باید رسانه ها زیر چتر حمایتی محکم و گسترده قانون باشند و اصحاب رسانه و خبرنگاران و کسانی که در حوزه اطلاع رسانی تولید خبر و تحلیل در نشریات تلاش می کنند از امنیت شغلی برخوردار شوند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اظهار داشت: البته بی اخلاقی و بی انصافی در فعالیت رسانه یک آفت به شمار می رود و این روند می‌تواند به حوزه و فضای رسانه لطمه شدید و گاهی جبران ناپذیر وارد کند.

کریمی گفت: متاسفانه گاهی هم در فضای مجازی و هم فضای رسانه های مکتوب و الکترونیکی که شناسنامه دار هم هستند، شاهد بی اخلاقی هستیم و امیدواریم این روند و مدل به زودی از رسانه های کشور زدوده شود.

کد مطلب 4686757

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