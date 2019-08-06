به گزارش مهر، علی اکبر کریمی روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی با اصحاب رسانه استان به مناسبت روز خبرنگار در اراک، اظهار داشت: اخیراً دولت لایحه شفاف‌سازی را تهیه کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که این اقدام بسیار خوبی توسط دولت به شمار می رود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: این لایحه می‌تواند شفافیت را در کشور ضابطه‌مند و قانونمند کند نمایندگان هم برای تکمیل و رفع نواقص آن تلاش می‌کنند.

کریمی بیان داشت: تاکید بر توسعه شفافیت یکی از رویدادهای مجلس دهم است تا شعار دانستن حق مردم است در چارچوب قانون در کشور تحقق پیدا کند و مردم بتوانند در حوزه‌های مختلف از اطلاعات درست و دقیق برخوردار شوند و به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و رانت اطلاعاتی برای افراد، طیف و قشر خاصی در جامعه ایجاد نشود.

براساس این گزارش، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه رسانه و خبرنگار بیان داشت: رسانه‌ها از جایگاه ویژه‌ای در جامعه برخوردارند و در تحولات یک کشور می توانند نقش آفرین باشند و بخش عمده‌ای از تحولات بر دوش نشریات و مطبوعات است. اتفاقات ثبت شده در تاریخ هم بیانگر این واقعیت می باشد.

کریمی تصریح کرد: اگر بخواهیم در حوزه نشریات و مطبوعات و رسانه‌ها به شرایط ایده‌آل برسیم بدون شک باید رسانه ها زیر چتر حمایتی محکم و گسترده قانون باشند و اصحاب رسانه و خبرنگاران و کسانی که در حوزه اطلاع رسانی تولید خبر و تحلیل در نشریات تلاش می کنند از امنیت شغلی برخوردار شوند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس اظهار داشت: البته بی اخلاقی و بی انصافی در فعالیت رسانه یک آفت به شمار می رود و این روند می‌تواند به حوزه و فضای رسانه لطمه شدید و گاهی جبران ناپذیر وارد کند.

کریمی گفت: متاسفانه گاهی هم در فضای مجازی و هم فضای رسانه های مکتوب و الکترونیکی که شناسنامه دار هم هستند، شاهد بی اخلاقی هستیم و امیدواریم این روند و مدل به زودی از رسانه های کشور زدوده شود.