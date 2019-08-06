اراک آبان ماه میزبان برگزاری نمایشگاه ملی کتاب است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دانشی روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی با اصحاب رسانه این استان به مناسبت روز خبرنگار در اراک، اظهار داشت: مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ضمن اعمال سیاست متوازن در استان به دنبال توسعه فرهنگ و هنر در حوزه های مختلف است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: برگزاری نمایشگاه بزرگ ملی کتاب در آبان‌ماه سال جاری که مدت ها این کار فرهنگی در استان تعطیل بود در دستور کار قرار دارد.

دانشی خاطرنشان کرد: در کنار این کار فرهنگی احیای جشنواره های فرهنگی و هنری، به نحوی که در شأن و جایگاه این استان هنرپرور، عالم خیز و... باشد از دیگر برنامه‌های سال جاری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی بیان داشت: معتقدیم حوزه فرهنگ و هنر در استان مرکزی، باید از صنعت پیشی بگیرد. چرا که این استان قبل از اینکه عنوان صنعت را یدک بکشد و خاستگاه هنرمندان و فرهیختگان و دانشمندان بزرگ کشور بوده است.

وی با اشاره به اینکه تقویت ساختار فرهنگ و هنر و زیربنایی از اهداف مهم این اداره‌ کل است، بیان داشت: رشد متوازن هنر در حوزه‌های مختلف هنری و تقویت انجمن‌های هنری و راه اندازی و برگزاری رویدادهای هنری و فرهنگی تعطیل شده نیز دنبال می شود.

دانشی اظهار داشت: هم اکنون ۸۳ نشریه مجوز دار در استان وجود دارد که از این رقم ۶۰ نشریه فعال هستند. همچنین ۲۸ پایگاه خبری با مجوز در استان مرکزی فعالیت دارند.

به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، همچنین مقرر شد اولین جشنواره علمی هنرهای تجسمی استان مرکزی با سازه های سنگی سال آینده به میزبانی محلات برگزار شود.