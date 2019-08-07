حاشیه شهرها را در امر کتابخوانی نباید فراموش کرد

بە گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا شامگاه سه شنبه در نخستین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان کردستان با بیان اینکه ایجاد کتابخانه و ترویج کتابخوانی در مناطق حاشیه‌ای شهرهای استان ضرورت دارد، اظهار داشت: این مناطق به دلیل وجود ضعف مالی ساکنان نیازمند آن هستند که کتاب به آسانی در دسترشان قرار گیرد.

وی در ادامه مجموعه برنامه‌های امور کتابخانه های استان برای ترویج کتابخوانی در بین اقشار مختلف را ارزشمند توصیف کرد و افزود: لازم است ارزیابی هایی جهت تاثیرگذاری این مجموعه برنامه ها صورت بگیرد و تناسب با نیازها برنامه ریزی انجام شود.

استاندار کردستان همچنین بر ضرورت ایجاد باغ موزه کتاب در سنندج تاکید و ادامه داد: امیدواریم در شهر سنندج این اقدام بتواند تاثیرات مثبتی در جامعه بر جای بگذارد.

مرادنیا در پایان به مدیران حوزه کتاب استان توصیه کرد به دلیل محدودیت های شدید مالی کشور از پراکنده کاری در ساخت کتابخانه ها پرهیز و در هر شهرستان یک کار اصولی به سرانجام برسد و در این راه نیز همکاری فرمانداران ضرورت دارد.