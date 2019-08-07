انتقادها از برانکو ایوانکوویچ در عربستان آغاز شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الاهلی عربستان با هدایت برانکو ایوانکوویچ شب گذشته در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم الهلال رفت که با نتیجه سنگین ۲ به ۴ شکست خورد.

سایت عربی «کوره» از اشتباه مدافعان الاهلی و همچنین تصمیمات فنی برانکو به عنوان عوامل باخت این تیم یاد کرد.

این سایت نوشت: «الاهلی به خاطر اشتباهات خط دفاعی خود هزینه سنگینی داد و نبود تمرکز و نظم در این خط باعث این شکست شد. برانکو ایوانکوویچ هم در این باخت مقصر بود چون در دقیقه ۶۶ عبدالفتاح عسیری بهترین بازی ساز خود را از زمین بیرون کشید که به همین خاطر الاهلی قدرت هجومی اش را از دست داد»

الهلال با این برد گام بلندی برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برداشت ولی باید منتظر بازی برگشت ماند و دید آیا برانکو می تواند برای تیمش معجزه کند.