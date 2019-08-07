به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، لوله گالوانیزه در اصطلاح به دو دسته سبک و سنگین تقسیم بندی می‌شود، که با توجه به فشار و دمای سیال ضخامت لوله گالوانیزه انتخاب می‌شود.

حال برای ادامه خط لوله کشی نیاز به وجود اتصالات گالوانیزه همچون زانو، سه راهی، تبدیل، درپوش و... است. پایپ کالا به عنوان نماینده اتصالات گالوانیزه برزیل و تامین کننده لوله‌های گالوانیزه از نحوه اتصال بین لوله و اتصالات گالوانیزه می‌گوید.

لوله و اتصالات گالوانیزه چگونه دنده می‌شوند؟

لوله و اتصالات گالوانیزه به صورت دنده‌ای هستند که با توجه به نوع آن به دو صورت روپیچ و توپیچ دسته بندی می‌شوند. منظور از روپیچ و توپیچ بودن لوله و اتصالات گالوانیزه از داخل یا خارج دنده خوردن است.

لوله های گالوانیزه همواره به صورت روپیچ تولید می‌شوند به این صورت که تمام لوله‌های گالوانیزه از بیرون دنده می‌خورند. اکثر اتصالات گالوانیزه نیز به‌صورت توپیچ دنده‌ای هستند ولی اتصالات گالوانیزه‌ای هم وجود دارد که از بیرون و به‌صورت روپیچ دنده می‌شوند.

اتصالات گالوانیزه شامل چه مواردی است؟

* زانو دنده‌ای گالوانیزه: زانو گالوانیزه به دو صورت ۹۰ درجه و ۴۵ درجه تولید می‌شود که وظیفه تغییر جهت جریان را بر عهده دارد. زانو گالوانیزه برزیل از هر دو طرف به صورت توپیچ است و لیست قیمت به روز زانو گالوانیزه برزیل در سایت پایپ کالا موجود است. نوع دیگری از زانو گالوانیزه وجود دارد که یک طرف آن روپیچ و طرف دیگر آن توپیچ است که به چپقی گالوانیزه معروف است.

* سه راهی دنده‌ای گالوانیزه: سه راهی دنده‌ای گالوانیزه به دو صورت سه راهی گالوانیزه مستقیم و سه راهی تبدیل وجود دارد که در نوع اول سایز ورودی و خروجی و انشعاب برابر بوده و در نوع دوم سایز ورودی و خروجی برابر و بزرگتر از سایز انشعاب است. وظیفه اصلی سه راهی گالوانیزه ایجاد انشعاب در خط لوله کشی گالوانیزه است. لیست قیمت سه راهی گالوانیزه برزیل در سایت پایپ کالا موجود است. توجه شود که هر سه قسمت سه راهی گالوانیزه بصورت توپیچ هستند.

* تبدیل دنده‌ای گالوانیزه: تبدیل گالوانیزه وظیفه تغییر سایز در خط لوله کشی را دارد و از یک طرف به صورت روپیچ و از طرف دیگر به صورت توپیچ است.

* درپوش دنده‌ای گالوانیزه: برای مسدود کردن و بستن انتهای لوله کشی‌ها از درپوش گالوانیزه استفاده می‌کنند. تمام درپوش‌های گالوانیزه به صورت توپیچ هستند و مخصوص کور کردن و بستن لوله گالوانیزه که لیست قیمت درپوش‌های گالوانیزه برزیل در سایت پایپ کالا قابل مشاهده است.

*مهره ماسوره دنده‌ای گالوانیزه: برای سهولت در باز و بسته کردن شیرآلات برنجی تعبیه شده در خطوط لوله گالوانیزه، از مهره ماسوره گالوانیزه استفاده می‌شود. مهره ماسوره گالوانیزه از هر دو طرف به صورت توپیچ است. مهره ماسوره گالوانیزه از مهم ترین اتصالات دنده‌ای گالوانیزه است که آب بندی آن بسیار مهم است. از این رو بهترین پیشنهاد برای مهره ماسوره استفاده از اتصالات دنده‌ای گالوانیزه برزیل است.

اقلام بالا از مهم ترین اتصالات گالوانیزه هستند که پایپ کالا به عنوان نمایندگی فروش اتصالات گالوانیزه برزیل منتشر کننده لیست قیمت و اطلاعات فنی اتصالات گالوانیزه برزیل است. در کنار اتصالات گالوانیزه برزیل دیگر برندهایی همچون اتصالات گالوانیزه مک چین و اتصالات گالوانیزه جرج فیشر در سایت پایپ کالا موجود هستند.

اتصال بین لوله گالوانیزه و اتصال گالوانیزه به صورت دنده‌ای است. اتصالات دنده‌ای به راحتی قابل باز و بسته شدن بوده اما از نظر آب بندی بسیار حساس هستند. از این رو در هنگام اتصال لازم است از اقلامی مانند نوار تفلن، تفلن مایع، خمیر لوله کشی و کنف استفاده کرد تا آب بندی را به خوبی مهار کرد.

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