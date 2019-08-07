  1. استانها
  2. کردستان
۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۹:۰۸

نماینده ولی فقیه در کردستان:

جوانان مومن و انقلابی پایه گذار تمدن اسلامی در جهان هستند

جوانان مومن و انقلابی پایه گذار تمدن اسلامی در جهان هستند

سنندج - نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم بر تربیت جوانان مومن و انقلابی تاکید داشته‌اند چرا که معتقدند جوانان پایه گذار تمدن اسلامی در سطح جهان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی سه شنبه شب در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی یاوران ولایت ویژه دانش آموزان دختر بسیجی کردستان اظهار داشت: دشمنان از توطئه افکنی علیه نسل جوان انقلاب ناامید شدند و بنابراین برنامه هایی علیه نسل جدید و آینده انقلاب طراحی کرده اند که ما نیز باید با تربیت انقلابی آنان برای گسترش تمدن اسلامی در آینده گام برداریم.

وی افزود: گام اول انقلاب با تحمل سختی های بسیار پشت سر گذاشته شد و در این چهار دهه مبارزات متعددی را با مزدوران دشمنان انقلاب پشت سر گذاشتیم و شهدای والامقامی را تقدیم کردیم و اکنون نباید اجازه دهیم دیگر هیچ قدرتی جلوی راه جوانان ما را بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه بسیج به تمام مستضعفین دنیا تعلق دارد و امروزه در نقاط مختلف شاهد پیروی از تفکر بسیجی هستیم، ادامه داد: تشکیل جبهه مقاومت در کشورهای آزادیخواه و مبارز که ترس بر پیکره دشمنان وارد کرده ثمره تفکر و فرهنگ بسیج است.

آیت الله حسینی شاهرودی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب از سال ۶۸ مباحث مهمی را در خصوص تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی دشمنان علیه ملت ایران به ویژه نسل آینده ساز انقلاب اعلام کردند و باید همه ما نسبت به این توطئه دشمنان هوشیار باشیم.

وی با بیان اینکه جوانان انقلابی با روحیه ایمان و با تاسی از ولایت در برابر جبهه کفر ایستادند و ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکستند، بیان کرد: ایران قدرت برتر منطقه در عرصه نظامی است و در عرصه علمی نیز علاوه بر منطقه در سطح جهانی نیز جزو کشورهای برتر هستیم.

کد مطلب 4686893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه