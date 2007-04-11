اجرای طرح هبه شهرداری تهران تا پایان امسال ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا ربیعی با تاکید بر اینکه با وجود اتمام دوره اجرای طرح هبه همچنان تماس شهروندان تهرانی با سامانه 137 برای جمع آوری لوازم و کالاهای مازاد منازلشان ادامه دارد ، گفت: به دلیل استقبال شهروندان تهرانی از اجرای این طرح سامانه 137 این آمادگی را دارد که تماس های شهروندانی را که تمایل به هبه کردن وسایل مازاد خود را دارند ، ثبت کرده و به شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل اعلام کنند تا نسبت به جمع آوری آن ها اقدام شود.

وی با بیان اینکه به دلیل استقبال شهروندان تهرانی ، اجرای طرح هبه مقطعی نخواهد بود ، افزود: چون در حال حاضر تعداد تماس های شهروندانی که تمایل به هبه کردن لوازم مازاد خود را دارند با سامانه 137 نسبت دوره اجرای این طرح (قبل از فرا رسیدن سال نو) کمتر شده است بنابر این باید با توجه به میزان استقبال فعلی شهروندان از این طرح و تعداد تماس ها ، با جمع بندی و دسته بندی این تماس ها پس از ابلاغ به مناطق به صورت هفتگی و یا روزانه برای جمع آوری لوازم مازاد متقاضیان اقدام شود.

ربیعی درخصوص نحوه عملکرد سامانه 137 در طرح جمع آوری لوازم مازاد شهروندان تهرانی از درب منازل ، گفت: پس از اینکه شهروندان تهرانی طی تماس با 137 اعلام می کنند که کالای مازاد دارند ، اپراتور این سامانه پس از ثبت پیام یک کد ویژه به شهروند ارائه می دهد که این شهروند حتما باید این کد را یادداشت کنند تا در هنگام مراجعه ماموران به درب منازل برای تحویل گرفتن اثاثیه علاوه بر تقاضای ارائه کارت شناسایی مامور حتما از او بخواهند که کد ویژه را نیز ارائه دهد چراکه فقط در صورت منطبق بودن کد ارائه شده توسط مامور با کدی که قبلا توسط اپراتور 137 به شهروند ارائه شده ، شهروندان می توانند لوازم خود را تحویل مامور دهند و در غیر این صورت باید برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده افراد سودجو از تحویل اجناس خودداری کرده و مراتب را با 137 در میان بگذارند.