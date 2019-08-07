کمیته برند سازی سوغات استان همدان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه سه شنبه در نشست هم اندیشی با اصناف استان همدان با بیان اینکه نیاز بیشتری به این نوع نشستها داریم و باید یک گردهمایی بزرگ برای گفت وگو با بازاریان استان برنامه ریزی شود، گفت: بازاریان استان همدان سزاوار تقدیر هستند و باید ویژگی های برجسته آنها گفته شود.

وی با بیان اینکه کسبه بازار در تاریخ انقلاب هر کجا لازم بوده نقش آفرینی کرده اند و این نشان دهنده تدین، تعهد و مردمداری بازاریان است، گفت: چون قدرت پردازش نقاط منفی زیاد است در مواردی تخلف برخی در بازار را به کل تعمیم می دهیم در حالی که بازار همواره در صف اول انقلاب است.

استاندار همدان با بیان اینکه به سهم خودم به عنوان نماینده عالی دولت از همه بازاریان تشکر و سپاسگزاری می کنم، افزود: دشمن در فشار و جنگ اقتصادی از انتقال فرهنگ انقلاب به نسل جدید و بازاریان که پای کار هستند غافل بود و دشمن نتوانست به اهداف خود برسد

وظیفه ما در جنگ اقتصادی حمایت عملی و جدی از تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و بازاریان است شاهرخی با تاکید بر اینکه فشار اقتصادی زیادی بر تولید کنندگان و توزیع کنندگان وارد شد، اما بازاریان مردمداری کردند و با مردم صحبت کرده و آنچه داشتند در طبق اخلاص گذاشتند، اظهار داشت: وظیفه ما در جنگ اقتصادی حمایت عملی و جدی از تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و بازاریان است.

وی با بیان اینکه به مدیران تاکید می کنم، امروز وظیفه ما در جنگ اقتصادی حمایت عملی و جدی از تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و بازاریان است تا به وسیله این عزیزان فشار بر مردم را کم کنیم، اضافه کرد: مردم به شایستگی به دهن استکبار زدند و گفتند هرچقدر فشار بیاورید ما به آرمانهای انقلاب پایبند هستیم.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان و بازاریان در جنگ اقتصادی در حال جنگ تن به تن هستند و باید از آنها حمایت و پشتیبانی کنیم، افزود: آمریکا روز به روز در حال عقب نشینی است و این نشان دهنده اقتدار نظام به واسطه مردم، وجود پرصلابت مقام معظم رهبری و مشخص کردن مسیر مقاومت است.

شاهرخی با بیان اینکه آمریکا از منطق دیپلماسی و مذاکره ایران عصبانی است و وزیر امور خارجه را تحریم می کند غافل از اینکه این رفتارها باعث می شود، پایداری و مقاومت مردم بالا برود خواستار تشکیل کمیته برند سازی سوغات استان همدان شد و گفت: این اقدام کاری ماندگار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه بسته بندی سوغات همدان بسیار مهم است و برند سازی و بسته بندی شکیل آنها باید پیگیری و انجام شود، اضافه کرد: پایتخت تاریخ و تمدن آسان به دست نیامده و باید از این عنوان ها استفاده شود.

شاهرخی با یاداوری اینکه برای شهدایی که با فرمان رهبری حکم سرداری گرفتند نیز باید نمادسازی و تبلیغ استان انجام شود که البته اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال کار است به وضعیت خیابان اکباتان همدان اشاره کرد و گفت: باید خیابان اکباتان را تعیین تکلیف کنیم چراکه در کنار آن میراث بزرگ تپه هگمتانه با ۳۵۰۰ سال قدمت را برای ثبت جهانی داریم.

خیابان اکباتان همدان تعیین تکلیف شود

استاندار همدان با بیان اینکه از فرماندار همدان می خواهم با همکاری دستگاه ها کاری کنند که در تعیین تکلیف خیابان با فرصت یک ماهه همه سود ببرند، گفت: فرماندار همدان پرکار، با تدبیر و پیگیر است و مطمئن هستم می تواند موضوع را حل کند

وی با بیان اینکه از مجمع نمایندگان استان همدان نیز که همراهی خوبی با مدیریت استان دارند، تشکر می کنم و قدردان ائمه جمعه و نماینده ولی فیقه در استان هستم، گفت: همه ما سوگند یاد کرده ایم دنبال خدمت به مردم باشیم چراکه دعوای جناحی و سیاسی در استان همدان جایی ندارد

استاندار همدان با بیان اینکه کارهای زیادی در استان همدان در حال انجام و در معدن، کشاورزی و دیگر حوزه ها استان در حال تحول است، گفت: باید چرخه های تولیدی را تکمیل و صنایع بالادستی و پایین دستی لازم را ایجاد کنیم چراکه شرایط کار در استان مهیا است و شبانه روز در خدمت مردم هستیم.

شاهرخی با اشاره به اینکه با نمایندگان استان توافق کرده ایم از حاشیه دور شده و با برنامه کار کنیم، گفت: در سه سال آینده ۱۵ هزار میلیارد تومان در استان سرمایه گذاری می شود و فرش قرمز برای سرمایه گذاران می گسترانیم