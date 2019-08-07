خرید هواپیماهای دست دوم در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، کاپیتان تورج دهقانی زنگنه امروز چهارشنبه ۱۶ مرداد ماه در نشستی خبری اظهار داشت: شب گذشته در ساعت ۲۲:۲۰ آخرین پرواز از فرودگاه امام خمینی (ره) به فرودگاه جده با شماره پرواز ۱۴۵۶ اعزام شد که آخرین پرواز حج در عملیات رفت بود.

وی افزود: ۱۷ تیرماه عملیات رفت حجاج آغاز شد و در ۱۵ مرداد ماه نیز به پایان رسید.

مدیرعامل هما ادامه داد: در ۳۰ روز انجام پروازهای رفت، ۸۸ هزار و ۵۶۱ نفر با ۳۶۰ پرواز با ۹ هواپیما به فرودگاه های جده و مدینه اعزام شدند. در این عملیات ۱۵۳ پرواز به جده و ۲۰۷ پرواز به مدینه انجام شد.

به گفته کاپیتان زنگنه پروازهای برگشت از ۲۵ مرداد در طول ۲۳ روز آغاز می شود و تا ۱۷ شهریور با ۳۶۱ پرواز به طول می انجامد.

مدیرعامل ایران ایر یادآور شد: ۲ هزار و ۱۴۷ ساعت پرواز رفت حج بود و حدود ۲ میلیون کیلو بار جا به جا شده است.

وی ادامه داد: تعداد زائرانی که امسال جا به جا کردیم ۹۸ درصد بیشتر از سال گذشته بود و تعداد پروازها ۹۷ درصد افزایش یافت تعداد ایستگاه ها ۷۰ درصد افزایش یافته بود و میانگین تأخیر پروازهای حج امسال ۷۴ درصد کاهش یافت. میانگین تأخیرهای پروازی ۱۹ دقیقه بود.

وی گفت: همچنین ۶۲ خلبان ۲۶ کمک خلبان با ۱۳ مهندس پرواز و ۳۸۰ مهماندار در این عملیات به ما کمک کردند.

مدیرعامل هما تصریح کرد: به دنبال خرید هواپیمای دست دوم هستیم اما به دلیل شرایط بین الملل ایران امکان تشریح جزئیات وجود ندارد.

برای سفر به استانبول از ایران سوخت گیری می‌کنیم

زنگنه یادآور شد: در فرودگاه آنکارا به هواپیماهای ایران ایر سوخت داده می شود اما برای سفر به استانبول، برای رفت و برگشت از ایران سوخت گیری می کنیم.

وی با بیان اینکه برای انجام پروازهای حج، از همه هواپیماهای هما استفاده کردیم و برای پروازهای خارجی از هواپیماهای اجاره ای سایر ایرلاین ها بهره بردیم، گفت: یک میلیون و ۲۵۹ هزار یورو بابت این اتفاق از دست دادیم چرا که به اندازه این مبلغ، فرصت استفاده از صندلی ها را از دست دادیم. همچنین یک میلیون و ۷۰۰ هزار یورو عدم النفع بابت نداشتن صندلی های بیزینس در هواپیماهای اجاره ای داشتیم.

به گفته مدیرعامل ایران ایر، این شرکت هواپیمایی تمام تعهدات پروازهای بین المللی خود را بابت پروازهای حج انجام داده و اگر مسافری بلیتی رزرو کرده بود و نمی خواست با هواپیمای اجاره ای سفر کند، بلیت او را برگرداندیم. حتی مسافرانی که صندلی بیزینس رزرو کرده بودند ولی سوار هواپیمای بدون صندلی بیزینس شدند، مابه التفاوت قیمت دو نوع بلیت را به او برگرداندیم و یک تردد سی آی پی هم به رایگان در اختیار وی قرار دادیم.

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