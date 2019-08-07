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۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۹:۱۹

شفر: ساختن تیم بنی‌یاس سه سال زمان می‌خواهد!

شفر: ساختن تیم بنی‌یاس سه سال زمان می‌خواهد!

سرمربی تیم فوتبال بنی یاس امارات می‌گوید برای ساختن این تیم به سه سال زمان نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه البیان امارات، وینفرد شفر سرمربی تیم بنی یاس اعلام کرد که آماده سازی تیمش در اردوی اسپانیا خوب پیش رفته است و بازیکنانش برای فصل پیش رو به خوبی آماده شده اند.

شفر همچنین تاکید کرد است که آماده سازی و ساختن تیم بنی یاس ادامه دار خواهد بود این موضوع با یک سال کار به دست نمی آید بلکه نیازمند سه سال کار است تا پروسه آماده سازی تیمش را کامل کند!

به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر سال گذشته سرمربی تیم فوتبال استقلال بود و بعد از برکناری از این تیم راهی بنی یاس امارات شد.

کد مطلب 4686936

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