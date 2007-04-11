رامبد جوان مهمان نوروزی "سینما تئاتر"

به گزارش خبرنگار مهر، در شماره فروردین ماه "سینما تئاتر" صفحه "با هنرمندان در نوروز 86" گپ کوتاهی ترتیب داده با نیلوفر خوش خلق، نگار فروزنده، کامبیز دیرباز، حسین رفیعی، الهام حمیدی و در ادامه هم گفتگوی مفصل با رامبد جوان را منعکس کرده است.

"10 چهره خبرساز سال 85" تشکیل شده از محمدرضا گلزار، بهرام رادان، امین حیایی، محمدرضا فروتن، پرویز پرستویی، هدیه تهرانی، مهتاب کرامتی، نیکی کریمی، گلشیفته فراهانی و مهناز افشار. در "نگاهی به 10 فیلم پر فروش سال 85" فیلم های "آتش بس"، "چهارشنبه سوری"، "میم مثل مادر"، "زیر درخت هلو"، "شام عروسی"، "سوغات فرنگ"، "به نام پدر"، "کافه ستاره"، تله" و "هوو" حضور دارند که معرفی کوتاهی شده اند.

انیمیشن "شرک 3" در صفحه اکران آینده معرفی شده و "10 تایی های برتر سال 2006" جانی دپ، آنجلینا جولی، کایرا ناتالی، تام کروز، ناتالی پورتمن، تام هنکس، دانیل رادکلیف، کریستین بیل، بروس ویلیس و کرستن دانست را شامل می شود. گزارشی از هفتاد و نهمین دوره مراسم اعطا جوایز اسکار مطلبی است که در ادامه آمده است.

با بازیگران نمایش "شب نشینی باشکوه آقاجون" به کارگردانی حسین فرخی، نگاهی به وضعیت تئاتر در سال 85، گزارش تجلیل از دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی در جشنواره تئاتر تجربه، نقد نمایش "بدورد امپراتور" به کارگردانی علی پویان و نگاهی به اجرای جدید نمایش "شاه لیر" در فرانسه مطالبی از صفحات تئاتر هستند.

گپی با بنیامین بهادری، موفق ترین خواننده سال 85، نگاهی اجمالی به موسیقی در سال 85 در گفتگوهایی با کارن همایونفر و رضا یزدانی کار این شماره ماهنامه "سینما تئاتر" را پایان می دهند.

نودمین شماره ماهنامه سینمایی "سینما تئاتر" ویژه فروردین ماه به صاحب امتیازی، مدیرمسئولی و سردبیری حسین فرخی در 40 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.