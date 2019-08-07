ایجاد دو مزیت مضاعف برای فعالان حوزه آرایشی و بهداشتی ارس

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن نریمان امروز با اعلام این خبر، گفت: با پیگیری های صورت گرفته در قطب غذا و داروی مناطق آزاد کشور، پروانه ساخت جدید با عنوان «پروانه ساخت ویژه مناطق آزاد» تهیه و به جای شماره پروانه ساخت داخلی، کد شانزده رقمی IRC برای محصولات تولیدی در ارس صادر می شود.

وی عنوان کرد: این اقدام با توجه به ضرورت و الزام اخذ کد IRC برای ورود محصولات آرایشی و بهداشتی به سرزمین اصلی و به منظور بهره مندی شرکت های تولیدی مستقر در ارس از مزایای حضور در مناطق آزاد، صورت می گیرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در مورد مزیت این اقدام، خاطرنشان کرد: با توجه به ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی مشابه خارجی به سرزمین اصلی و حضور کارخانه های فعال تولید محصولات آرایشی و بهداشتی در منطقه آزاد ارس، این موضوع می تواند تاثیر بسزایی در تشویق و تسهیل حضور سرمایه گذاران خارجی جهت استفاده از ظرفیت های موجود داشته باشد.

نریمان با اشاره به مزیت دوم ایجاد شده برای شرکت های تولید کننده محصولات آرایشی، بهداشتی و عطر، تاکید کرد: بر اساس ماده ۶۵قانون احکام دائمی و به منظور حمایت از اشتغال و تولید، الصاق برچسب فارسی نویسی به منظور آگاهی مصرف کنندگان از بهداشت و سلامت کالاهای تولیدی در ارس کافی بوده و نیاز به چاپ در بسته بندی اصلی کالا نیست.

وی اظهار کرد: این اقدام جهت صدور آسان فرآورده های آرایشی و بهداشتی تولیدی در منطقه آزاد ارس به سرزمین اصلی صورت می گیرد.