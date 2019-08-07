پایان سرقت های سریالی از دانشجویان توسط باند تایسون

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد کالوسی، سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت با اعلام این خبر بیان داشت: از مدت سه ماه پیش بود که گزارشات واصله به این کلانتری نشان از شدت گرفتن سرقت های سریالی خودرو در محدوده کلانتری ۱۷۱ مصطفی خمینی و علی الخصوص حوالی دانشگاه شاهد داشت.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع، تیمی از ماموران خبره عملیات کلانتری رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و بعد از مدتی موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی پراید شدند که در بیشتر سرقت ها حضور داشته است.

کالوسی ادامه داد: با بررسی های پلیسی مشخص شد این دستگاه پراید برای فردی به نام دانیال است که به تازگی از زندان آزاد و با همدستی دو نفر دیگر سرقت ها را مرتکب شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: تلاش های پلیسی جریان داشت تااینکه مشخص شد نفر اصلی این باند فردی سابقه دار معروف تایسون می باشد که از ورزشکاران رشته بوکس می باشد و بعد از اعتیاد به سرقت روی آورده است که به دلیل سرقت و حمل مواد مخدر بیش از چهار سال حبس تحمل کرده است.

سرهنگ کالوسی اظهار کرد: طی دو عملیات هماهنگ پلیسی بالاخره طی روز گذشته سه متهم در این رابطه در محدوده رباط کردیم بازداشت و به کلانتری دلالت داده شدند که هر سه سابقه دار و همانطور که ذکر شد علی تایسون سردسته این باند بوده است که با توجه به تصاویر دوربین مداربسته موجود از سرقت ها، تمامی نفرات به جرائم خود معترف شدند.

وی ادامه داد: متهمان تا به الان به ۱۰۰ فقره سرقت اعتراف کرده اند و مدعی هستند که قرار این سرقت ها را درون زندان و طی تحمل آخرین حبس خود گذاشته بودند؛ ۱۰ شاکی نیز از آنها اعلام شکایت کرده اند که رسیدگی به شکایت ها در دستور کار پلیس قرار دارد.

بنابراین گزارش، سرکلانتر دهم پلیس پایتخت در انتها از شهروندان خواست حتما در صورت پارک کردن خودروهای خود در خیابان، نکات ایمنی و پیشگیرانه در زمینه سرقت خودرو را رعایت کنند و از پارک خودرو در مکان های خلوت و تاریک پرهیز کنند تا از دستبرد سارقان حرفه ای به خودروهایشان در امان بمانند.