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۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۱۲

در برنامه امشب زوایه بررسی می شود؛

ایده نهاد علم برای بهبود دین‌داری در ایران چیست؟

ایده نهاد علم برای بهبود دین‌داری در ایران چیست؟

برنامه زاویه این هفته به موضوع «ایده نهاد علم برای بهبود دین‌داری در ایران» اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین قسمت از فصل سیزدهم برنامه «زاویه» با موضوع بررسی وضعیت دین‌داری در ایران از قاب شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

برنامه «زاویه» در ادامه قسمت قبلی خود در این هفته نیز به سراغ اندیشه‌ورزان حوزه دین‌پژوهی می‌رود و از آن‌ها می‌پرسد: «نهاد علم برای بهبود دین‌داری در ایران چه ایده‌ای دارد؟»

علیرضا شجاعی زند، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس و مهدی نصیری، پژوهشگر مسائل دینی در این برنامه برای پاسخ به این پرسش به گفت‌وگو با یکدیگر خواهند نشست.

قسمت پنجم فصل سیزدهم برنامه «زاویه» با سردبیری و اجرای حبیب‌الله رحیم‌پور ازغدی و تهیه‌کنندگی حسین پورصلعی نائینی ساعت ۲۱ چهارشنبه ۱۶مرداد۱۳۹۸ به روی آنتن زنده شبکه چهار سیما خواهد رفت.

کد مطلب 4687070

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