ایجاد ۴۶واحد بهداشتی روستایی دراردبیل/۳۲پایگاه سلامت دهان فعال شد

بابک نخستین در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این واحدها در قالب ۲۸ خانه بهداشت، سه پایگاه سلامت شهری، چهار مرکز خدمات جامع سلامت شهری و ۱۱ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه ۶۳ واحد بهداشتی درمانی نیز طی دو سال اخیر در این استان احداث و به بهره برداری رسیده است، یادآور شد: این واحدها نیز در قالب ۲۳ خانه بهداشت، ۱۰ مرکز خدمات جامه شهری، ۲۱ مرکز خدمات جامع روستایی، شش پایگاه سلامت و سه باب محل زیست پزشک احداث شده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاه به جذب تعداد ۶۴۹ نفر پرسنل طرحی و قراردادی جهت ارایه خدمات درمانی در کنار توسعه فضاهای بهداشتی متذکر شد: تعداد ۷۰ نفر مهارت آموز بهورزی نیز در خانه های بهداشت مورد نیاز تربیت و شروع بکار کرده اند.

وی با اشاره به تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۳۲ هزار میلیون ریال جهت بهبود استاندارد ساختمانی و تجهیزاتی واحدهای بهداشتی درمانی شهری و روستایی، از به کارگیری دو دستگاه کلینیک سیار دندانپزشکی در مناطق محروم استان خبر داد.

نخستین با اشاره به راه اندازی ۳۲ پایگاه سلامت دهان و دندان در مدارس متذکر شد: طرح تجمیع آزمایشگاه های مراکز خدمات جامع سلامت روستایی نیز در این استان اجرا و به عنوان طرح موفق در سطح کشور و الگو برای سایر دانشگاه ها معرفی شده است.

وی با اشاره به اجرای برنامه پیشگیری از انتقال بیماری اچ آی وی از مادر به کودک در زنان باردار در تمام شهرهای استان ادامه داد: در این برنامه تعداد هشت هزار و ۶۱۳ تست تشخیص سریع اچ آی وی انجام شده و مورد مثبت گزارش نشده است.