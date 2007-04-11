ماموریت شاتل فضایی آتلانتیس به تاخیر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ پرتاب این شاتل که برای پانزدهم ماه مارس تعیین شده بود به هشتم ماه ژوئن تغییر یافت.

ناسا درخصوص حفظ و تعمیر مخزن سوخت و استفاده از آن در ماموریت آتلانتیس و یا تعویض آن با یک مخزن دیگر تصمیم گیری می کند.

تاخیر در انجام ماموریت پرتاب آتلانتیس، پروازهای سه شاتل دیگر را نیز که برای سال جاری در نظر گرفته شده به تعویق می اندازد. همچنین این مسئله بازگشت "سونیتا ویلیامز" فضانورد آمریکایی را که در ایستگاه فضایی بین المللی به سر می برد به مدت بیش از یک ماه به عقب می اندازد. "ویلیامز" که از ماه دسامبر در ایستگاه ساکن است قصد دارد بدین ترتیب رکورد آمریکا را در اقامت مداوم در فضا بشکند.

بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، شاتل فضایی آتلانتیس در طول ماموریت 11 روزه خود یک جفت صفحه خورشیدی جدید را به ایستگاه فضایی بین المللی منتقل می کند و خدمه آن صفحات خورشیدی کهنه را جمع می کنند.