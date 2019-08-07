مسابقات دارت خبرنگاران لرستان برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره مسابقات دارت ویژه خبرنگاران امروز چهارشنبه و مناسبت روز خبرنگار در لرستان برگزار شد.

این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان و به میزبانی خانه دارت مجموعه تختی خرم آباد برگزار شد.

در بخش بانوان «لیلا سلیمانی» از نشریه شهاب آسمانی رتبه اول، «مریم مهری» از پایگاه خبری اقتصاد لرستان رتبه دوم و «زهرا حسینی» از خبرگزاری مهر رتبه سوم را از آن خود کردند.

همچنین پریسا قربانی از خبرگزاری فارس و سمیرا حسن زاده از هفته نامه اقتدار در جایگاه چهارم و پنجم ایستادند.

در بخش آقایان نیز «مهران مریدی» از خبرگزاری ایسنا، «علی حسینی» از روزنامه کلید و «ابراهیم شریفی» از خبرگزاری ایسنا رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

رضا طولابی از پایگاه خبری یافته و ابوذر بابایی زاده از نشریه دریای فرهنگ توانستند مقام چهارم و پنجم مسابقات را کسب کنند.

همچنین در بخش مسابقات فوتبال دستی خبرنگاران نیز «رضا طولابی» از پایگاه خبری یافته، «محمد یار احمدی» از خبرگزاری ایرنا و «روح اله نیازی» به ترتیب اول تا سوم شدند.