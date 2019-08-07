به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، محمدمهدی طهرانچی در جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب می‌فرمایند «برای برداشتن گام‌های استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت»، تصریح کرد: بنابراین باید پس از ۳۷ سال فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی، خروجی آثار و پیامدهای آن را بررسی و تحلیل کنیم.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی مهمترین ظرفیت امیدآفرین کشور است، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم تأکید دارند که فرصت‌های مادی کشور فهرستی طولانی را تشکیل می‌دهد که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند می‌توانند با فعال کردن و بهره‌گیری از آن، درآمدهای ملی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی‌نیاز و به معنی واقعی دارای اعتمادبه‌نفس کنند.

طهرانچی با بیان اینکه مهمترین کارکرد دانشگاه، تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و کارآمد است، گفت: آنچه در بین قشر جوان می‌گذرد، نیازمند توجه جدی است، چرا که دشمن می‌خواهد نیروی عظیم جوان ما را به قهقرا ببرد، بنابراین مسئولان دانشگاهی باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.

وی افزود: تربیت اجتماعی جوان که مربوط به دوره دانشگاهی و تا ۲۱ سالگی آنان می‌شود، برعهده ما دانشگاهیان است. به این دلیل در بودجه سال ۹۹-۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی برنامه‌های مشاوره برای دانشجویان جدیدالورود در نظر گرفته‌ایم تا دانشجویان در گروه‌های ۱۰ نفره بتوانند در کلاس‌های مشاوره حضور یابند و بتوانیم افراد متعالی، عامل و صاحب دانش تربیت کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: براساس برنامه تحولی دانشگاه آزاد اسلامی و سند آمایش سرزمینی، هر رشته که در مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان ارائه می‌شود، باید با موضوعات «حمل‌ونقل»، «لجستیک»، «گردشگری دریا محور»، «بوم گردی و صنایع دستی»، «خدمات فنی و مهندسی و تأمین نیروی انسانی»، «تولید، بسته‌بندی و فرآوری محصولات آبزیان، مرکبات، صیفی‌جات، دام و طیور»، «استخراج و فرآوری مواد معدنی»، «صنایع پایین دستی کشتی سازی» و «تولید کابل کشتی، ورق‌های دریایی» ارتباط و تأثیر داشته باشد.

وی با اشاره به معضل‌های اجتماعی استان هرمزگان تاکید کرد: مقصر اینکه ۴۰ درصد استان هرمزگان درگیر معضل حاشیه‌نشینی است را می‌توان جامعه علمی منطقه دانست، چرا که نتوانسته‌اند به مردم بیاموزند که چگونه معاش خود را تأمین کنند تا بتوانند از ظرفیت‌های بالقوه استان بهره ببرند.

طهرانچی ادامه داد: هیچ کجا فقر مادی حاصل نمی‌شود، مگر در جایی که فقر معنوی و فرهنگی وجود داشته باشد، بنابراین اگر دانشگاه پیشقراول توسعه آموزش، پژوهش و فناوری دریا نشود و به مردم معیشت دریا را آموزش ندهد، آینده دانشگاه و شهر تحول مثبت و رو به رشدی نخواهد داشت، بنابراین دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مسئول علمی شهرها باید به مسائل و چالش‌ها پاسخ دهد.

وی ادامه داد: استاندار هرمزگان در جلسه امروز هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی از افزایش تولید به عنوان برنامه های توسعه‌ای استان نام برد که دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند در زمینه تربیت نیروی انسانی برای تولید، بسته‌بندی و فرآوری میگو و محصولات گلخانه‌ای، تولید بذر و نشاء، بیوتکنولوژی کشاورزی و آموزش هتلداری و تحقق این برنامه‌ها به کمک استان بیاید. واحدها و مراکز استان باید برای ۵ سال آینده تمرکز خود را روی این سه موضوع بگذارند تا بتوانند به توسعه استان کمک کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: برای این کار لازم است واحدها و مراکز دانشگاهی براساس ظرفیت منطقه خود نسبت به تشکیل شوراهای طرح تحول کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی و آبزیان اقدام کرده و رشته‌های متناسب با این حوزه‌ها را طراحی کند.

طهرانچی ادامه داد: به عنوان نمونه، رشته صنایع غذایی که در واحد حاجی‌آباد تدریس می‌شود، با صنایع غذایی که در واحد مشهد و تبریز ارائه می‌شود، هیچ تفاوتی نداشت، در صورتی که در دوره جدید، این رشته‌ها باید متناسب با ظرفیت هر منطقه طراحی شود و رشته صنایع غذایی واحد مشهد به محصول نخود، کشمش، زرشک و زعفران، واحد بندرلنگه به محصول میگو، مرکز رودان محصول لیمو، واحد حاجی‌آباد به محصول خرما بپردازند.

وی افزود: اگر ما این تفاوت‌ها را مدیریت نکنیم، چه کسی به فکر مردم خواهد بود، بنابراین دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دانشگاهی مردمی، باید برای تأمین آینده مردم تدبیر کند.

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی باید به صورت همزمان دانش تخصصی، مهارتی و اجتماعی را به دانشجویان ارائه کند، گفت: واحدهای دانشگاهی باید مهارت‌های مردم را افزایش دهند و برای این موضوع هر یک از واحدها و مراکز دانشگاهی باید مدرسه مهارتی ایجاد کنند.

سید حبیب‌الله طباطبائیان رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری در ادامه این جلسه با اشاره به جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان هرمزگان، گفت: با توجه به تغییر اکوسیستم دانشگاه، ضرورت بازنگری برنامه توسعه این دانشگاه به سمت دانشگاه نسل کارآفرین و ارزش‌آفرین احساس می شود.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی ظرفیت مشارکت در توسعه منطقه‌ای را دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش فروش منابع نفتی، تغییر بافت جمعیتی کشور که باعث افت جمعیت دانشجویی شده و اهمیت اشتغال برای جوانان، ضرورت بازنگری برنامه توسعه دانشگاه و تبدیل آن از دانشگاه نسل اول و دوم به دانشگاه کارآفرین و ارزش آفرین احساس می‌شود.