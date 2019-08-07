آتش در ارتفاعات منطقه بیضاء مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی فارس شهرام منتصریضمن حضور در عملیات مهار آتش در این منطقه،گفت: این آتش سوزی از شب گذشته در عرصه‌های منابع طبیعی و ارتفاعات صعب العبور "بوزنجان" شهرستان سپیدان به وقوع پیوست که پس از اعلام حریق به واحد مرفوک منابع طبیعی ، بلافاصله تیم یگان امداد طبیعت اداره کل به همراه نیروی های یگان حفاظت شهرستان سپیدان و بخش بیضا به محل اعزام و عملیات اطفاء حریق آغاز شد.

وی افزود: دامنه حریق بدلیل وزش شدید باد در نقاط کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه گسترده بود اما با تلاش خستگی ناپذیر نیروهای جان برکف منابع طبیعی در همان ساعات اولیه و در تاریکی شب آتش تحت کنترل قرار گرفت و نهایتا حدود ساعت 5 صبح امروز بطور کامل مهار گردید.

منتصری ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از نیروها جهت پایش منطقه و اطمینان از مهار کامل آتش در منطقه حضور دارند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با اشاره به مساحت این حریق تصریح کرد:اطلاعات مربوطه پس از پایش کامل منطقه و بررسی فنی کارشناسان اعلام خواهد شد.

بوزنجان روستایی از توابع بخش بیضا شهرستان سپیدان می باشد و در حدود 45 کیلومتری شمال غربی شیراز واقع شده است.