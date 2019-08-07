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۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۲۶

پس از دفع یورش سنگین تروریستها رخ می‌دهد؛

پیشروی‌های برق آسای ارتش سوریه در شمال غرب سوریه

پیشروی‌های برق آسای ارتش سوریه در شمال غرب سوریه

ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در شمال غرب سوریه موفق به تسلط بر مناطق زیادی شده است و به دنبال ریشه کن کردن تروریستها در این مناطق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه موفق به سیطره بر شهرک الزکاة در حومه شمالی حماه شد.

منابع سوری اعلام کردند: شب گذشته گروههای تروریستی با تروریستهای فراوان و خودروهای بمبگذاری شده یورش گسترده ای در منطقه انجام دادند که متعاقب آن نیروهای ارتش سوریه از برخی مواضع خود عقب نشینی کردند اما اندکی بعد نیروهای ارتش سوریه دست به پاتک سنگین علیه تروریستها زدند که در جریان آن شماری زیادی از تروریستها به هلاکت رسیدند و همه مناطق به کنترل ارتش سوریه درآمد.

این منابع بیان کردند: ارتش سوریه به پیشروی های خود در این منطقه در حومه شمالی حماه ادامه می دهد و پس از نبرد سنگین با تروریستهای جبهه النصره بر روستای الاربعین مسلط شد.

ارتش سوریه با این پیشروی ها حلقه محاصره را بر تروریستها تنگ تر کرد و خطوط امداد رسانی تروریستها را قطع کرد.

تسلط بر منطقه الزکاه از این حیث اهمیت دارد که منطقه ای مرتفع است که بر مناطق زیادی از جمله کفرزیتا و اللطامنه در حومه شمالی حماه اشراف دارد و سکویی برای ادامه عملیات ارتش سوریه به سوری کفرزیتا و اللطامنه در شمال و سیطره بر مناطق باقیمانده تحت اشغال تروریستها در حومه حماه است.

ارتش سوریه به دنبال سیطره بر کفرزیتاست که کانون اصلی تروریستها در حماه است.

کد مطلب 4687342

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