خبرنگار باید آزاد منش و ظلم ستیز باشد و از مظلوم دفاع کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی، ظهر چهارشنبه در چهاردهمین همایش بسیج و اصحاب رسانه که با حضور جمعی از اهالی رسانه و مدیران مسئول در مجتمع فرهنگی طلائیه برگزار شد، اظهار داشت: خبرنگاری شغل انبیاء و قرآنی و به معنای واقعی می تواند شغل امید بخشی باشد.

وی افزود: پیامبران مهمترین خبر را برای بشر به ارمغان آوردند و بشیر بودند و با حضور خود آمدند تا آینده جهان را در این اوضاع و آینده و تدبیر و امید را هدایت کنند؛ در حال حاضر جهان به سمت گشایش می رود و این به معنی امیدآفرینی است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با اشاره به رسالت حضرت زینب(س) عنوان کرد: حضرت زینب(س) در مسیرطولانی نجف و کربلا و بعد از آن، دمشق رسالت سنگینی را ایفا می کند و آن حضرت به همراه امام سجاد(ع) در مجلس یزید سخنرانی وی را تحقیر می کنند.

آیت الله عابدینی یادآورشد: خبرنگار ظلم ستیز است و باید آزاده باشد و اگر حریت و آزادگی در نهادش ضعیف باشد نمی تواند بزرگ منش باشد و راه شهدایی مانند صارمی را پیش ببرد.

وی اضافه کرد: خبرنگار باید احساس کند که در پیشگاه خداوند مسئول است و با توکل به خدا در انجام رسالت خود عمل کند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تصریح کرد: حضرت زینب حریت و آزادگی و ظلم ستیزی را در پیش گرفت و خبرنگار هم باید ظلم ستیزی را جدی بگیرد زیرا بیشترین امید مردم به جامعه خبرنگاری است و خبرنگار می تواند از مظلوم حمایت کرده و ظلم ستیز باشد.

آیت الله عابدینی گفت: دعوت به دین باید از شاخص های خبرنگاری باشد و خبرنگار برای عاقبت به خیری باید با امام حسینو شهدای کربلا و مقاومت اسلامی پیمان بندد و اقامه کننده نماز باشد.

وی اضافه کرد: خبرنگاران باید اقامه کننده نماز باشد و اگر سختی کار را درک نکند به جایگاه واقعی خود نرسیده است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین عنوان کرد: معیارهای بالایی از حریت و آزادگی در بین خبرنگاران استان وجود دارد و امیدواریم همه فعالان رسانه حامی خون شهدا باشند و رسالت خبری را همچون ائمه معصومین به سرانجام برسانند.

آیت الله عابدینی تصریح کرد: روز غدیرخم منبع خبرنگاری شناسی است و حضرت محمد(ص) کار رسانه ای فاخر را در روز غدیر انجام داد و بر انتقال پیام غدیر تاکید کرد.



