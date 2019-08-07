داعش در ۱۳ روستای متروکه در دیالی فعال است/ بغداد در معرض خطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، جمال الشمری عضو شورای ناحیه کنعان در استان دیالی عراق درباره عوامل انتحاری در شرق بعقوبه و فعالیت تکفیری ها در ۱۳ روستای دورافتاده و متروکه که خطری برای دیالی و بغداد محسوب می شود، هشدار داد.

وی افزود: منطقه بزایز کنعان در ۱۵ کیلومتری ناحیه کنعان نه تنها خطری برای امنیت ناحیه کنعان است بلکه خطری برای کل دیالی و بغداد محسوب می شود زیرا به به دروازهای آن در ناحیه نهروان نزدیک است.

الشمری تاکید کرد: «بزایز کنعان» آرام آرام به محلی برای انتحاری ها تبدیل می شود و داعش در قالب شبکه های خفته در ۱۳ روستای متروکه فعالیت می کند. راز محو شدن تکفیری ها با شروع هر عملیات نظامی هم بسترهایی که آنها را در خود پناه می دهند و حمایت لجستیک از آنها می کنند.

عضو شورای ناحیه کنعان در دیالی عراق هشدار داد: اگر اوضاع به همین منوال باقی بماند و راهکاری برای آن یافت نشود، اوضاع امنیتی منطقه بسیار پیچیده خواهد شد. زمان برگزای نشست امنیتی گسترده فرا رسیده است.