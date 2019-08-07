بلیط سینما بهمن بوشهر برای خبرنگاران نیم بها شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید پارسایی فر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حوزه هنری استان بوشهر به مناسبت روز خبرنگار در ۱۷ مرداد ماه و پاسداشت مقام خبرنگاران، بلیط سینما بهمن بوشهر را به مدت یکسال به صورت نیم بها به آنان عرضه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این طرح همه خبرنگاران رسانه های استان بوشهر را شامل می شود، بیان کرد: کارت ویژه خبرنگاران برای استفاده از مجتمع سینمایی بهمن سبز پس از تکمیل مدارک خبرنگاران، در حوزه هنری استان بوشهر توزیع خواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان بوشهر در پایان گفت: اطلاعات لازم در این رابطه در پایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری استان بوشهر منتشر شده است.