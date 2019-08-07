  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۵۹

به مناسبت روز خبرنگار؛

بلیط سینما بهمن بوشهر برای خبرنگاران نیم بها شد

بلیط سینما بهمن بوشهر برای خبرنگاران نیم بها شد

بوشهر - رئیس حوزه هنری استان بوشهر گفت: بلیط سینما بهمن سبز حوزه هنری برای خبرنگاران به صورت نیم بها ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید پارسایی فر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حوزه هنری استان بوشهر به مناسبت روز خبرنگار در ۱۷ مرداد ماه و پاسداشت مقام خبرنگاران، بلیط سینما بهمن بوشهر را به مدت یکسال به صورت نیم بها به آنان عرضه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه این طرح همه خبرنگاران رسانه های استان بوشهر را شامل می شود، بیان کرد: کارت ویژه خبرنگاران برای استفاده از مجتمع سینمایی بهمن سبز  پس از تکمیل مدارک خبرنگاران، در حوزه هنری استان بوشهر توزیع خواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان بوشهر در پایان گفت: اطلاعات لازم در این رابطه در پایگاه اطلاع رسانی حوزه هنری استان بوشهر منتشر شده است.

کد مطلب 4687374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه