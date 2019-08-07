رسانه ها نقش تاثیرگذار در زمینه فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده ظهر چهارشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در استان زنجان، با بیان اینکه تا به امروز استان زنجان جزو مناطق سبز در زمینه میزان مصرف برق بوده و در قطعاً پیک مصرف برق در این استان رو به پائین حرکت می‌کند، افزود: رسانه‌ها نقش مهم و اساسی در زمینه فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق در استان زنجان داشتند.

وی تعامل و همکاری مردم و واحدهای صنعتی در زمینه مدیریت مصرف برق را یادآور شد و با بیان اینکه تا کنون الگوی مصرف برق به شکل خوب و مطلوب در استان زنجان به خوبی رعایت شده است، ادامه داد: رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، فرهنگ سازی و مدیریت بهینه مصرف برق در استان نقش مهم و تأثیرگذار داشتند و در طول سال بخصوص در تابستان که پیک مصرف برق وجود دارد، توانستند در کنار شرکت برق در زمینه مدیریت بهینه مصرف برق موفق عمل کنند.

علیزاده با بیان اینکه صنعت برق به عنوان یکی از اصلی‌ترین صنایع زیربنایی در کشور ایران است، افزود: استان زنجان از زیرساخت‌های قوی و پایدار در زمینه صنعت برق برخوردار است.

وی با بیان اینکه ۵۲ درصد برق استان زنجان در بخش صنعت مصرف می‌شود، گفت: با توجه به زیرساخت‌های قوی و پایدار موجود در حوزه صنعت برق، هیچ مشکلی در زمینه تأمین برق مورد نیاز صنایع استان زنجان وجود ندارد وزیرساخت‌های لازم برای واگذاری انشعاب برق به واحدهای تولیدی جدید وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان رتبه نخست صنعت برق ایران در منطقه خاورمیانه و رتبه ۱۴ در سطح جهانی رایادآور شد و گفت: در حال حاضر وضعیت مناسبی در زمینه تولید انرژی در کشور داریم و خوشبختانه ظرفیت‌ها در حوزه برق بالقوه است.

علیزاده با بیان اینکه در زمینه کمیت صنعت برق استان زنجان مشکلی نداریم، تلاش برای کیفیت بخشی و به حوزه صنعت برق را از مهم‌ترین رویکردهای شرکت توزیع برق استان زنجان عنوان کرد و گفت: بالا بردن کیفیت خدمات برق وشاخص‌های فنی برق از مهم ترین رویکردهای شرکت برق استان زنجان است.

وی با بیان اینکه در زمان اوج مصرف برق برای مشترکینی که صرفه‌جویی می‌کنند تشویقی پیش بینی شده است، افزود: در این میان برای مشترکینی هم که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند افزایش تعرفه در قبوض اعمال می‌شود.