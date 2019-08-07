کارگردانی میرطاهر مظلومی برای ۲ اثر نمایشی در «نوایش»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش کوتاه رادیویی «بر ذمه زمین» و نمایش «کباب برگ» به کارگردانی میرطاهر مظلومی در استودیو هشت اداره کل هنرهای نمایش رادیو و رادیو نمایش با بازی فریبا متخصص و میرطاهر مظلومی ضبط و تکرار شد.

تمرین و ضبط این نمایش های رادیویی که ویژه جشنواره «نوایش» تدارک دیده شده به طور تقریبی یک ساعت به طول انجامیده است.

در خلاصه داستان «بر ذمه زمین» آمده است: «بر ذمه زمین» قصه رنج زمین از زمان آدم ابوالبشر تا آخرین نسل به جای مانده از بشریت بر این کره خاکیست که طی سالیان سال با استفاده بی رویه از آب و ساخت و سازهای غیر اصولی خود زمین را به ورطه خشکسالی و نابودی کشانده اند. و از آنجا که ایده این نمایش با یکی از محورهای موضوعی جشنواره با عنوان «حق الناس» همخوانی داشته است.

در خلاصه داستان نمایش کوتاه رادیویی «کباب برگ» انتظار پیرزنی را در یک رستوران رقم زده که در آرزوی یک بار غذا خوردن با پسرش هر بار و به فواصل زمانی معین، تعداد زیادی غذا سفارش می دهد به امید اینکه پسرش از راه برسد و به محض رسیدن از آن غذای گرم تناول کند و برود.

راشین کوشا نویسنده متن این ۲ اثر است که این ۲ ایده را در قالب دو موضوع از محورهای جشنواره یعنی «حق الناس» و «وفای به عهد» ابتدا طراحی کرده و سپس در قالب نگارش رادیویی در آورده است.

تدوین و تهیه این ۲ نمایش کوتاه رادیویی هم بر عهده زهرا عبدلله زاده است که از پیشکسوتان و هنرمندان با سابقه رادیو نمایش است.