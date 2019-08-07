پایان بازسازی مناطق سیل زده تا پایان مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی بعد از ظهر چهارشنبه در بدو ورود به فرودگاه شهرکرد در جمع خبرنگاران با اشاره به روز خبرنگار، اظهار داشت: خبرنگاران با خبرهای موثق نقش سازنده خود را در مسیر توسعه کشور ایفا کنند.

وی بیان کرد: کار خبرنگار جستجوی حقیقت است و خبرنگاران وظیفه دارند سطح آگاهی مردم را بالا ببرند.

وزیر کشور بیان کرد: بالا بردن سطح آگاهی مردم نقش مهمی در مشارکت آنها در فعالیت ها دارد.

وی اظهار داشت: سابقه فعالیت ۱۰ ساله در صداو سیما در گذشته زمینه آشنایی با مشکلات و نقش خبرنگاران را برایم فراهم کرده است.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به وضعیت بازسازی های مناطق تخریب شده توسط سیلاب های سالجاری، ادامه داد: تلاش ها در راستای بازسازی مناطق خسارت دیده در پی سیل در استان های کشور در حال انجام است.

وی ادامه داد: امیدواریم که تا پایان مرداد ماه کار های بازسازی تمام شود.

وزیر کشور عنوان کرد: خسارت های سیل در برخی مناطق بسیار زیاد است و نیاز به جابه جایی در برخی مناطق وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به اهداف سفر خود به استان چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: حضور در نشست شورای تامین و اقتصاد مقاومتی از مهمترین برنامه های سفر به شمار می رود.

وزیر کشور بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری استانی پر ظرفیت و پر پتانسیل است که باید زمینه سرعت توسعه این استان شتاب گیرد.