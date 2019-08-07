مشارکت بانکها در تامین مالی خطوط مترو

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله ملاصالحی در نشست خبری امروز چهارشنبه ۱۶ مرداد ۹۸ خود با خبرنگاران با بیان اینکه برای بخش حمل و نقل سه هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ منابع مالی در نظر گرفته شده است، گفت: قرار است بانکها به کمک توسعه خطوط مترو آمده و با وزارت کشور در انتشار اوراق مشارکت همکاری نمایند.

این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: بر این اساس، این اوراق از سوی وزارت کشور منتشر خواهد شد و بانکهای عامل مشخصی نیز برای آن وارد عمل شده که با توجه به هزینه بالایی که تکمیل خطوط مترو دارند، به تامین مالی خواهند پرداخت؛ این در حالی است که برآوردها حکایت از آن است که هر کیلومتر خط مترو به ۸۰ میلیون یورو منابع مالی نیاز دارد که رقم بسیار بالایی است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بانکهای کشور در موضوع تامین مالی زیرساختهای شهری، قدرت کمی دارند؛ تلاش شده تا بانک عامل بخش شهری، وارد عمل شده و خدماتی را ارایه دهد که منجر به توسعه حمل و نقل درون شهری شود؛ بر این اساس علاوه بر تهران، در شهرهای شیراز، اصفهان و قزوین پروژه‌ها تامین مالی شده‌اند.

به گفته ملاصالحی، با توجه به هزینه بالای تامین مالی پروژه‌های مترو در کلانشهرها، تلاش شده تا به سمت تامین مالی ساخت تراموا پیش رویم که در این حوزه، البته شهرداری‌ها مبالغ وام گرفته از سوی بانکها را پرداخت نمی کنند و عموما به بانک بدهکار هستند.

وی اظهار داشت: تلاش داریم تا با استفاده از منابع مالی موجود در بانک، خطوط شش و هفت مترو را تامین مالی کنیم.