به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک نمایندگان و مسئولان امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان و خانواده استان، از انتصاب ۱۰۰ خانم به‌عنوان مدیرکل، رئیس شهرستان و رئیس گروه درسال‌جاری خبر داد و افزود: خوشبختانه تا به امروز ۴۹ خانم در استان به این سمت‌ها و پست‌ها منصوب شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه اعتقاد راسخ به این مهم داریم که بانوان باید به سهمی که لیاقت‌شان است، در امور مختلف دست یابند، تصریح کرد: آمار حاکی از آن است که در حال حاضر جمعیت دختران فارغ‌التحصیل در دوره دکتری ۳ درصد بیشتر از پسران است و این خود حاکی از توانمندی بانوان در عرصه‌های علمی دارد که بی‌تردید نباید به راحتی از کنار این ظرفیت عبور کنیم.

استاندار زنجان با بیان اینکه اولویت امروز در مورد زنان این است که باید به گونه‌ای عمل کنیم که صیانت از نهاد خانواده در بالاترین سطح قرار گیرد، ادامه داد: این بدان معنی است که نباید فقط به دنبال این باشیم که بدون در نظر گرفتن موضوع مهم و حساسی چون کانون خانواده، زنان را به پست‌های مدیریتی منصوب کنیم.

حقیقی در ادامه از تشکیل هیئت اندیشه‌ورز به عنوان راهکار رفع مشکلات حوزه زنان و نیز دروازه ورود به اقدامات بزرگ‌تر یاد کرد و گفت: در حال حاضر هیئت اندیشه‌ورز می‌تواند نسبت به سوق دادن ۲۵۰۰ فقره وام به سمت حوزه زنان اقدام کند؛ چرا که معتقدیم هر آنچه که در این هیئت به تصویب برسد، مورد تأییداستان نیز خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه وقتی برخی از اقدامات مجموعه استانداری را مرور می‌کنیم، درمی‌یابیم که برخی از این اقدامات مربوط به بخش عمومی جامعه شده و مواردی چون ارتقای شاخص‌های توسعه، توسعه همه‌جانبه و نیز برقراری امنیت را در برمی‌گیرد، اظهار کرد: خوشبختانه با وجود مشکلات زیادی که در حوزه منابع مالی داشتیم، برآورده شدن حجم قابل توجه سرمایه‌گذاری به میزان بیش از ۲۵۰۰میلیارد توان در استان را باید به فال نیک گرفت.