محور زابل به زاهدان بازگشایی شد

سرهنگ کشواد بهروزی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به شرایط جوی و وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و به تبع آن کاهش دید از ظهر امروز محور زابل به زاهدان در محدوده شمال استان سیستان و بلوچستان مسدود شده بود که باتوجه به کاهش سرعت باد چندی پیش بازگشایی شد.

وی بااشاره به اینکه در حال حاضر تمام محورهای مواصلاتی شمال استان باز است و تردد انجام می‌شود، تصریح کرد: از رانندگان و مسافران عزیز خواهشمندیم تا قبل از شروع سفر از آخرین وضعیت جاده‌های استان مطلع شوند و در صورت اقدام به سفر تمامی نکات احتیاطی و ایمنی را مد نظر قرار دهند.

رئیس پلیس راه سیستان و بلوچستان ضمن توصیه به رانندگان برای رعایت موارد ایمنی تصریح کرد: شماره تلفن‌های ۱۱۰ و ۲۱۸۷۹۸۰ و ۳۳۵۲۲۵۰۲ مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه استان سیستان و بلوچستان به صورت شبانه روزی آماده پاسخ گویی و امداد رسانی به هموطنان عزیز است.