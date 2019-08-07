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۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۵۴

صبح امروز انجام شد؛

اهدای بالاترین نشان دانشگاه صنعتی شریف به شهردار منطقه ۲

اهدای بالاترین نشان دانشگاه صنعتی شریف به شهردار منطقه ۲

صبح امروز محمود فتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف طی مراسمی عنوان بالاترین نشان این دانشگاه را به رسول کشت پور شهردار منطقه۲ اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضورفتوحی رئیس دانشگاه صنعتی شریف، مصلی نژاد رئیس هیئت مدیره بنیاد فرهنگی مصلی نژاد، فاطمی معاون مالی دانشگاه صنعتی شریف در دفتر شهردار منطقه برگزار شد، نشان نقره یادمان پنجاهمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف به عنوان بالاترین درجه افتخار این دانشگاه ،به همراه لوح تقدیر به پاس زحمات و حمایت های رسول کشت پور در بنیان گذاری ناحیه نوآورانه شریف و طرح های توسعه فیزیکی این دانشگاه به وی اهدا شد.

در بخشی از متن این تقدیرنامه چنین آمده است: یاری و همراهی تان در بنیان گذاری ناحیه نوآوری شریف و نیز حمایت های همدلانه تان از طرح های توسعه فیزیکی دانشگاه، روشنای راهمان در دستیابی به ستیغ مرزهای دانش و فناوری خواهد شد .آنجا که نام فرزندان نیک اندیش و نیکو سرشت این سرزمین برای همیشه جاودان است.

کد مطلب 4687509

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