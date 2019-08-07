  1. استانها
  2. یزد
۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۳۷

دبیر اجرایی ستاد مرکزی هفدهمین اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی:

برگزاری اجلاس بین المللی پیرغلامان نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها

برگزاری اجلاس بین المللی پیرغلامان نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌ها

یزد ـ دبیر اجرایی ستاد مرکزی هفدهمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی ‌گفت: برای اجرای موفق هفدهمین اجلاس بین المللی پیرغلامان، نیازمند هم افزایی دستگاه های اجرایی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی نباتی‌نژاد امروز در جریان سفر خود به استان یزد در جمع اعضای ستاد استانی هفدهمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی، با اشاره به اهمیت برگزاری این اجلاس، اظهار داشت:‌ توجه به حوزه رسانه‌ای از جمله مهمترین اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مدنظر برای این رویداد مذهبی و ارزشی است.

وی، هم‌افزایی برای اجرا و برنامه‌ریزی کمیته‌های مختلف را ضروری دانست و افزود:‌ به منظور تسهیل اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، کمیته‌های تخصصی متعددی هم در ستاد مرکزی اجلاس راه‌اندازی و با هماهنگی بیشتر ستاد مرکزی و استانی کارها به سرعت و با کیفیت بیشتری انجام خواهد شد.

دبیر اجرایی ستاد مرکزی هفدهمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی با بیان این‌که در چارت استانی این اجلاس، استاندار به عنوان رئیس و معاون سیاسی و امنیتی استاندار به عنوان دبیر این اجلاس معرفی شده اند، عنوان کرد: حضور میهمان خارجی از کشورهای مختلف و مسلمان جهان از جمله ویژگی‌های این رویداد حائز اهمیت است.

وی، طراحی پوستر و فضای شهری با استفاده از هنرمندان بومی را از دیگر اقدامات در دستور کار دانست و بیان کرد: برگزاری هر چه بهتر این رویداد مهم مستلزم هم افزایی تمام دستگاه های اجرایی و نظارتی است.

نباتی‌نژاد با اشاره به شرایط سن و سال پیرغلامان میهمان در این اجلاس، تصریح کرد: رعایت احترام و حرمت پیرغلامان حسینی هم به دلیل سالمندی و هم به دلیل موقعیت اجتماعی که به واسطه خدمت در دستگاه امام حسین (ع) ایجاد شده است، ‌اولویت اجرایی ستاد مرکزی و استانی این اجلاس است.

وی با بیان این‌که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران متولی اصلی این اجلاس بین‌المللی است و فرآیند اجرایی این مهم از سوی این سازمان به مرکز بسیج صدا و سیمای کشور واگذار شده است، خاطرنشان کرد: مرکز بسیج صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سعی کرده با تمام توان فنی و اجرایی خود پای کار بیاید.

نباتی نژاد، پوشش بین المللی این اجلاس از رسانه‌های مختلف را از جمله موارد حائزاهمیت در این خصوص دانست و بیان کرد: خوشبختانه‌ هم‌افزایی مدیران و دست‌اندرکاران اجرایی این اجلاس در استان یزد زیرساخت‌های فنی پخش زنده و سراسری این مهم را به خوبی ایجاد کرده است.

دبیر اجرایی اجلاس پیرغلامان حسینی تصریح کرد: هفدهمین دوره این رویداد بین المللی، پنجم تا هشتم شهریورماه به میزبانی استان یزد برگزار می‌شود.

نباتی نژاد بیان کرد:‌ طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است مراسم افتتاحیه در شهرستان میبد و مراسم اختتامیه با حضور هیئت‌های عزاداری استان یزد در میدان امیرچخماق برگزار شود.

وی، پخش زنده تلویزیونی و رسانه‌ای توسط شبکه‌های تلویزیونی، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مکتوب را یکی دیگر از ویژگی‌های این رویداد مهم عنوان کرد و گفت:‌ خوشبختانه با همکاری مدیران استان زیرساخت و شرایط مطلوبی در یزد و میبد برای این اجلاس ایجاد شده است.

نباتی نژاد با بیان اینکه تولید مستند، نماهنگ، انیمیشن و موشن‌گرافی ویژه هفدهمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی در مرکز بسیج صدا و سیما در حال انجام است، خاطرنشان کرد: در این سفر تیم اجرایی و فنی مرکز بسیج صدا و سیما از ظرفیتهای ایجاد شده زیرساختی در شهرستان‌های میبد و یزد بازدید و در گفت و گو های مختلف هماهنگی لازم با مسئولین استان یزد را انجام دادند.

کد مطلب 4687513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه