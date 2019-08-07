به گزارش خبرنگار مهر، هادی نباتی‌نژاد امروز در جریان سفر خود به استان یزد در جمع اعضای ستاد استانی هفدهمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی، با اشاره به اهمیت برگزاری این اجلاس، اظهار داشت:‌ توجه به حوزه رسانه‌ای از جمله مهمترین اقدامات و برنامه‌ریزی‌های مدنظر برای این رویداد مذهبی و ارزشی است.

وی، هم‌افزایی برای اجرا و برنامه‌ریزی کمیته‌های مختلف را ضروری دانست و افزود:‌ به منظور تسهیل اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، کمیته‌های تخصصی متعددی هم در ستاد مرکزی اجلاس راه‌اندازی و با هماهنگی بیشتر ستاد مرکزی و استانی کارها به سرعت و با کیفیت بیشتری انجام خواهد شد.

دبیر اجرایی ستاد مرکزی هفدهمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی با بیان این‌که در چارت استانی این اجلاس، استاندار به عنوان رئیس و معاون سیاسی و امنیتی استاندار به عنوان دبیر این اجلاس معرفی شده اند، عنوان کرد: حضور میهمان خارجی از کشورهای مختلف و مسلمان جهان از جمله ویژگی‌های این رویداد حائز اهمیت است.

وی، طراحی پوستر و فضای شهری با استفاده از هنرمندان بومی را از دیگر اقدامات در دستور کار دانست و بیان کرد: برگزاری هر چه بهتر این رویداد مهم مستلزم هم افزایی تمام دستگاه های اجرایی و نظارتی است.

نباتی‌نژاد با اشاره به شرایط سن و سال پیرغلامان میهمان در این اجلاس، تصریح کرد: رعایت احترام و حرمت پیرغلامان حسینی هم به دلیل سالمندی و هم به دلیل موقعیت اجتماعی که به واسطه خدمت در دستگاه امام حسین (ع) ایجاد شده است، ‌اولویت اجرایی ستاد مرکزی و استانی این اجلاس است.

وی با بیان این‌که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران متولی اصلی این اجلاس بین‌المللی است و فرآیند اجرایی این مهم از سوی این سازمان به مرکز بسیج صدا و سیمای کشور واگذار شده است، خاطرنشان کرد: مرکز بسیج صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سعی کرده با تمام توان فنی و اجرایی خود پای کار بیاید.

نباتی نژاد، پوشش بین المللی این اجلاس از رسانه‌های مختلف را از جمله موارد حائزاهمیت در این خصوص دانست و بیان کرد: خوشبختانه‌ هم‌افزایی مدیران و دست‌اندرکاران اجرایی این اجلاس در استان یزد زیرساخت‌های فنی پخش زنده و سراسری این مهم را به خوبی ایجاد کرده است.

دبیر اجرایی اجلاس پیرغلامان حسینی تصریح کرد: هفدهمین دوره این رویداد بین المللی، پنجم تا هشتم شهریورماه به میزبانی استان یزد برگزار می‌شود.

نباتی نژاد بیان کرد:‌ طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است مراسم افتتاحیه در شهرستان میبد و مراسم اختتامیه با حضور هیئت‌های عزاداری استان یزد در میدان امیرچخماق برگزار شود.

وی، پخش زنده تلویزیونی و رسانه‌ای توسط شبکه‌های تلویزیونی، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مکتوب را یکی دیگر از ویژگی‌های این رویداد مهم عنوان کرد و گفت:‌ خوشبختانه با همکاری مدیران استان زیرساخت و شرایط مطلوبی در یزد و میبد برای این اجلاس ایجاد شده است.

نباتی نژاد با بیان اینکه تولید مستند، نماهنگ، انیمیشن و موشن‌گرافی ویژه هفدهمین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی در مرکز بسیج صدا و سیما در حال انجام است، خاطرنشان کرد: در این سفر تیم اجرایی و فنی مرکز بسیج صدا و سیما از ظرفیتهای ایجاد شده زیرساختی در شهرستان‌های میبد و یزد بازدید و در گفت و گو های مختلف هماهنگی لازم با مسئولین استان یزد را انجام دادند.