بیش از ۹۰ درصد محصولات کشاورزی شهرستان کلیبر ارگانیک است

به گزارش خبرنگار مهر، قلی اللهقلیزاده عصر امروز چهارشنبه در حاشیه اولین جشنواره فرهنگی، ورزشی و هنری کلیبر در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه هر ساله جشنوارههای متعددی با محوریت بازیهای بومی و محلی قرهداغ در کلیبر برگزار میشود، اظهار داشت: هدف از برگزاری جشنواره فرهنگی، ورزشی و هنری که همراه با اجرای بازیهای بومی و محلی، عرضه تولیدات صنایعدستی و معرفی غذاهای سنتی و بومی بوده تلاش برای فراموش نشدن سنتهای قرهداغ است.
وی افزود: هدف دیگر این است تا بازیهای بومی و محلی و روحیه پهلوانی مردم قرهداغ و شهرستان کلیبر از یاد نسل جوان نرود و ضمن اینکه تلاش میکنیم تا بازیهای بومی و محلی مورد غفلت قرار نگیرد و از اینرو سعی میکنیم برای آنکه فرهنگ سنتی و اصیل قرهداغ فراموش نشود و در عین حال احیا شود برگزاری چنین جشنوارههایی تداوم یابد.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس ادامه داد: غذاهای سنتی کلیبر میتواند یکی دیگر از بخشهای معرفی ظرفیت گردشگری منطقه ارسباران و شهرستان کلیبر باشد چراکه غذاهای سنتی کلیبر که عمدتاً با محصولات کشاورزی و دامی بومی پخت میشود برای گردشگری لذتبخش است.
اللهقلیزاده با ذکر اینکه بیش از ۹۰ درصد محصولات کشاورزی شهرستان کلیبر ارگانیک بوده و برای کشت آنها از کودهای شیمیایی استفاده نمیشود، گفت: اگر میبینیم در ظاهر میوههای باغداران کلیبر زیاد به چشم نمیآید به این دلیل است که از کود شیمیایی استفاده نمیکنند و باغداران و کشاورزی از جهت درآمد هم متضرر میشوند ولی با این حال علاقهمند هستند تا محصولات سالم و طبیعی در اختیار گردشگران قرار دهند.
وی تصریح کرد: تامین امنیت غذایی گردشگران و مسافرانی که به منطقه ارسباران و کلیبر سفر میکنند برای کلیبریها مهم است، به همین دلیل تولیداتی که در اختیار گردشگران قرار میدهند از ارزش بالایی برخوردار است.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس بابیان اینکه آش ترشی کلیبر یا به اصطلاح تُرکی «ترشولو آش» معروف است خاطرنشان کرد: آش ترشی کلیبر به لحاظ استفاده از میوههای محلی و ارگانیک از ارزش غذایی بالایی برخوردار است.
نظر شما