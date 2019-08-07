۹۹ درصد محصولات غذایی مازندران سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهیدی فر عصر چهارشنبه در مراسم روز مزرعه ملی ترویج و توسعه کشاورزی ایران که در روستای بایع کلا نکا برگزار شد از سلامت غذایی ۹۹ درصد از محصولات کشاورزی مازندران در سطح استان خبر داد.

وی با اشاره به روند رو به رشد محصولات کشاورزی افزود: با توجه به اینکه روند رو به رشدی را در حوزه محصولات کشاورزی شاهد هستیم به دنبال سلامت ۱۰۰ درصدی تولیدات کشاورزی در سطح استان خواهیم بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: ۶ دهه از کشاورزی ایران به سمت کشاورزی ماشینی می گذرد و در این گذر به مراتب با ورود ماشین آلات کشاورزی به مزارع شاهد توسعه بخش مکانیزاسیون و کشاورزی صنعتی هستیم که بسیار مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است.

به گفته شهیدی فر با توجه به اینکه در اواخر دهه ۶۰ ، ۱۲ میلیون کیلو گرم انواع سموم مصرف می شد با فرهنگسازی در بحث بهینه مصرف کردن سموم و کود شیمیایی در حال حاضر این مقدار مصرفی توسط کشاورزان به کمتر از یک سوم به مقدار ۴ میلیون کیلو گرم کاهش یافت.

این مسئول حوزه کشاورزی متذکر شد: کاهش میزان سموم و کود شیمیایی در حوزه کشاورزی نشان می دهد کشاورزان با حفظ کمیت تولیدات کشاورزی کیفیت ، سلامت وامنیت این محصولات را در اولویت و مورد توجه قرار می دهند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه امروز با مساعدت مسئولان و کشاورزان مزرعه ۱۰ هکتاری برنج ارگانیک با هدف تضمین امنیت غذایی مردم از مزرعه تا سفره بهره برداری شد که این امر نوید بخش توانمند سازی حوزه کشاورزی در سطوح مزارع برنج استان خواهد بود.

محمود رضا رمضانپور رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این مراسم از مراکز تحقیقاتی، موسسات آموزشی و دانشگاه ها علی الخصوص مراکز عالی آموزشی مازندران را مرجع علمی توسعه در سطح استان یاد کرد.

به گفته این مسئول جشنواره روز ملی ارگانیک در راستای توانمند سازی و بهبود حوزه کشاورزی در غالب ۴ ایستگاه مدیریت کاشت در سیستم کشاورزی، مدیریت تغذیه و حاصلخیزی در سیستم کشاورزی ارگانیک، مدیریت آفات و بیماری ها در سیستم کشاورزی ارگانیک و فرآیند برندسازی استقرار استاندارد ها در نظام ارگانیک برگزار شد .

وی افزود: در زنجیره ارزش تولید محصول ارگانیک ثابت کردیم بدون مصرف هیچ سم و کود شیمیایی با کنترل عوامل خسارت زا و بکارگیری از عوامل بیولوژیک عملکرد بسیار خوبی در تولید محصول ارگانیک رقم بزنیم .

به گفته رمضانپور ۷ ایستگاه تحقیقاتی ، ۴ پردیس آموزشی در سطح استان مازندران در حوزه آموزش ، ترویج و توسعه کشاورزی مازندران مشغول فعالیت هستند .

گفتنی است، برگزاری جشن خرمن، رونمایی از تمبر جشنواره روز مزرعه ملی و بازدید از مزارع ارگانیک روستا از جمله دیگر برنامه های اولین روز مزرعه ملی ترویج و توسعه کشاورزی در روستای بایع کلا نکا بود.