توجه به آموزش در بهبود وضعیت صادرات اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده روز چهارشنبه در مراسم پویش ملی صادرات در اراک، ضمن تشکر از تلاش کارگران، کارآفرینان و دست اندرکاران در پویایی اقتصاد و صادرات استان اظهار داشت: حاصل این تلاش ها موجب شد در سال گذشته عبور از صادرات غیر نفتی یک میلیارد دلاری استان مرکزی را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: در سالی که بیشترین تحریم ها در چهل سال اخیر توسط دشمنان ملت اعمال شد، توانستیم بیشترین صادرات غیر نفتی را داشته باشیم و این پاسخ مجموعه نظام و مردم نسبت به تحریم ها است.

استاندار مرکزی عنوان کرد: برگزاری این پویش و همایش ها تضمین کننده استمرار اقدامات بزرگ ملت در تمامی استان ها و کشور است.

آقازاده بیان کرد: ما به نقطه ای رسیدیم که چهل سال است برای آن تلاش می کنیم و آن هم استقلال اقتصادی و عدم وابستگی است.

وی ضمن تشکر از خدمات تشکل ها، خانه صنعت، معدن و کشاورزی استان و در راس آن اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی اراک نسبت به برگزاری این پویش گفت: با توجه به این تلاش ها، انتظار می رود تمام دستگاه ها، خدمت گزاران و مسئولین در خدمت فعالین اقتصادی باشند و این مهم نیازمند برنامه ریزی و تدبیر بیشتر است.

استاندار مرکزی اظهار کرد: در راستای تامین نیازهای بازار هدف و نیازها و تولیدات کشورهای همسایه باید به نقش آموزش در صادرات بیشتر توجه کنیم، در این صورت موفق تر عمل خواهیم کرد.

آقازاده گفت: باید آموزش را در تمامی فعالیت های زندگی، کاری و اقتصادی داشته باشیم. آنچه که صادرات را کیفی و اقتصاد را پویا می سازد مجهز بودن به علوم روز است.