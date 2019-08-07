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۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۹:۰۴

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان:

کالای قاچاق میلیاردی در زنجان کشف شد

کالای قاچاق میلیاردی در زنجان کشف شد

زنجان-جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان  از کشف کالای قاچاق میلیاردی توسط ماموران پلیس آگاهی استان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ ایرج خانی پور افزود: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی ماموران مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی  موفق شدند یک دستگاه اتوبوس حامل کالای قاچاق را در اتوبان زنجان- تبریز شناسایی و توقیف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان ادامه داد: ماموران در بازرسی از این خودرو ۱۰ حلقه لاستیک خودرو ،۳ دستگاه ماینر،۳۰ دستگاه دوربین مداربسته ۳۸ عدد مجسمه و ۲دستگاه گوشی تلفن همراه خارجی  قاچاق را کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه بنابر اعلام نظر کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده بیش از یک میلیارد ریال برآورد شده است، گفت : متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 4687626

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