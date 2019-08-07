تجلیل شهرداری انزلی از خبرنگاران فعال

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار بندرانزلی عصر چهارشنبه در جلسه تجلیل از خبرنگاران این شهر با اشاره به اینکه خبرنگاران پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند، اظهار کرد: خبرنگاران باید بدون هیچ دغدغه‌ای به فعالیت خود ادامه دهند.

حسن پورقربان با تأکید بر لزوم راه‌اندازی کانون خبرنگاران در بندر انزلی به منظور ساماندهی فعالان حوزه رسانه و اطلاع رسانی، ادامه داد: در صورت تشکیل این کانون، مکانی از سوی شهرداری برای فعالیت آنها اختصاص داده می شود.

وی بیان کرد: ساماندهی خبرنگاران در مکانی به دور از هرگونه دغدغه برای جمع آوری اطلاعات، اخبار، انتشار و انتقال صحیح آن به مخاطبان و شهروندان توسط شهرداری انجام می شود.

خبرنگاران می توانند جامعه را به سمت سلامت ببرند

رئیس شورای اسلامی شهر بندرانزلی نیز در ادامه این جلسه با اشاره به تأثیرگذاری خبرنگاران بر جامعه، اظهار کرد: در فضای کنونی کشور ایجاد امید، نشاط و دوری از افزایش بار منفی به جامعه در اولویت همگان به ویژه رسانه است.

هادی حیدری با بیان اینکه اعضای شورای شهر انزلی تعامل با همه مسئولان را سرلوحه کار خود دارند، گفت: خطا در همه امور وجود دارد اما باید بدانیم انتشار یک خبر چه تأثیری بر جامعه و شهر دارند.

وی افزود: خبرنگار می تواند با قلم خود میزان بزهکاری در جامعه را کاهش داده و از بروز بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی جلوگیری کند.

رئیس شورای اسلامی شهر بندرانزلی همچنین با بیان اینکه مدیریت شهری انزلی به دنبال حاشیه ها نیست، ادامه داد: در تلاش هستیم که انزلی را به جایگاه واقعی آن رسانده و با کمک همه مردم و مسئولان و رسانه‌ها، گام‌های موثرتری برای توسعه شهر برداریم.