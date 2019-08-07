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۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۲۱:۱۴

سرپرست میراث فرهنگی کرمان:

باغ هرندی کرمان مرمت می شود/ارتقای گردشگری در دستور کار است

باغ هرندی کرمان مرمت می شود/ارتقای گردشگری در دستور کار است

کرمان - سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از مرمت و ساماندهی باغ هرندی کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فعالی عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان داشت: استان کرمان در زمینه های فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ظرفیت‌های خوبی برخوردار است.

وی افزود: من آمده‌ام تا یک تحول در استان کرمان ایجاد کنم لذا سال آینده عملکرد یک ساله خود را با هم بررسی خواهیم کرد. کارها و اقدامات من بر مبنای مطالعات، کارشناسی و برنامه‌ریزی شده است.

مرمت و ساماندهی باغ هرندی

فعالی یادآور شد: استفاده از مشاوران بومی در الویت است، اگر طرح، برنامه و اعتبار در اختیار داشته باشیم اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خواهد خورد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: مرمت و ساماندهی باغ موزه هرندی در اولویت برنامه‌های میراث فرهنگی قرار دارد همچنین مرمت و ساماندهی خانه اشیدعلی، قلعه محمود، قلعه دختر، ساخت موزه جیرفت و ساماندهی باغ شاهزاده ماهان در جایگاه و اهمیت بعدی برنامه‌های پیش روی میراث فرهنگی قرار دارد.

وی تصریح کرد: ایجاد بازار کار برای صنایع دستی از وظایف اداره میراث فرهنگی بوده و در این خصوص برنامه‌هایی مد نظر است.

فعالی به حوزه گردشگری در کرمان اشاره کرد و گفت: ارتقاء گردشگری استان کرمان در دستور کار است لذا همه دستگاه‌ها و همچنین بخش خصوصی باید همکاری لازم در جهت رونق گردشگری استان با ما داشته باشند.

وی افزود: بناهای با ارزش در کرمان بسیار هستند لذا میراث فرهنگی در بحث ثبت ملی آثار دارای ارزش ملی ورود می‌کند و فرقی ندارد که مالک آن خصوصی یا دولتی باشد و ۵۰ درصد از هزینه مرمت بناها را در قالب طرح‌های مشارکتی به صورت بلاعوض پرداخت خواهد کرد.

اجرای ۱۳۷ پروژه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری

فعالی در خصوص موزه مطبوعات بیان داشت: هر موزه طرح و محتوا دارد که این موزه ندارد و امیدوارم هر چه سریعتر موزه خبرنگاران و مطبوعات در شان خبرنگاران راه‌اندازی شود.

وی یادآور شد: موزه منطقه‌ای جیرفت نیز در دستور کار قرار دارد این موزه حدود ۹۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که باید از سه محل استانی، ملی و ره‌آورد سفر رییس جمهور تامین شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۳۷ پروژه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری در سطح استان در حال اجرا است که ۱۵ مورد آن هتل و ۶۰ مورد بوم‌گردی و ۶۲ مورد مجتمع تفریحی هستند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان ابراز داشت: ۴۰ درصد از هتل‌های استان اشغال هستند سبک و سیاق هتل‌داری در ایران با سایر کشورها متفاوت است.

کد مطلب 4687678

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    نظرات

    • پرسام امینی IR ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
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      چرا باغ آقا (کنسولگری انگلیس در کرمان) پس از بازسازی هنوز به چرخه گردشگری استان اضافه نشده؟!! لطفا گزارش تصویری تهیه بفرمایید. خانه های کارمندان شرکت نفت باید جابجا بشه و باغ آقا به روی دوستاران میراث فرهنگی و گردشگری باز

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