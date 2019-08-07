به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد غروب چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات جهاد کشاورزی سمنان ضمن بیان اینکه از سال آینده دولت هیچگونه خدماتی به کشاورزان برای کشت «سبزی و صیفیجات» در محیط باز ارائه نمیکند، ابراز داشت: با توجه به کمبود منابع آبی این نوع کشت دیگر مقرونبهصرفه نخواهد بود و میبایست به سمت کشت گلخانهای گام برداشت.
وی ضمن بیان اینکه طرح یک هزار هکتاری توسعه گلخانهها در استان سمنان تنظیمشده است، افزود: تسهیلات ایجاد این گلخانهها از محل تبصره ۱۸ بااعتبار ۹ درصد در مناطق برخوردار و در مناطق غیر برخوردار بااعتبار هفت درصد اعطا میشود.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه زیرساختهای توسعه کشت گلخانهای در استان به نحو مطلوب فراهم است، ابراز داشت: با توجه به محدودیتهایی که برای کشت در محیط باز در نظر گرفتهشده است از بهرهبرداران انتظار میرود در این حوزه همکاری لازم را داشته باشند.
میرعماد بابیان اینکه امسال ایجاد ۹۰ هکتار گلخانه و سایبان در استان سمنان پیشبینیشده است، تصریح کرد: مقدمات توسعه برخی محصولات گلخانهای در استان سمنان فراهم و برخی مجوزها نیز با همکاری بانک عامل صادرشده است.
وی ضمن بیان اینکه فرصت مناسبی برای ایجاد گلخانههای کوچکمقیاس برای این استان فراهمشده است، افزود: همه کشاورزان میتوانند در جوار مزرعه خود گلخانههای کوچک ایجاد کنند که بتوانند علاوه بر تأمین محصولات موردنیاز خود برای بازار منطقه نیز تولید برخی محصولات را داشته باشند.
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