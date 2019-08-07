ساخت دیوار مرزی ایران و ترکیه تا پایان سال ۲۰۱۹ به پایان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ادریس آک بیک عصر چهارشنبه در آیین امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان ایران و ترکیه اظهارداشت: دیوار مرزی با هدف مقابله با تروریسم و نیز ایجاد امنیت بین ایران و ترکیه و نیز مقابله با مبادلات غیرقانونی در مرزها احداث می‌شود و مشکلی در دوستی‌ دیرینه دو کشور ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه با احداث این دیوار، تحرک تروریست‌ها کنترل می‌شود و همکاری‌های ایران و ترکیه گسترش می‌یابد؛ احداث این دیوار همچنین در کنترل تردد مرزی نیز موثر خواهد بود ادامه داد: در صدد هستیم این دیوار را تا پایان سال‌جاری میلادی به اتمام برسانیم که البته شرایط کاری و جوی نیز در این خصوص موثر خواهد بود.

والی حکاری ترکیه با اشاره به ملاقات مستمر مسوولان شهرستان ارومیه و این استان عنوان کرد: تروریسم دشمن مشترک ماست و همواره برای مقابله با این معضل اساسی موجود در منطقه تلاش می‌کنیم.

آک بیک با اشاره به اینکه دو کشور ایران و ترکیه از لحاظ فرهنگی، اشتراک‌های بسیاری دارند و در راستای پیشبرد همکاری‌ها از همه این اشتراک‌ها بهره خواهیم برد اضافه کرد: وجود مشترکات فرهنگی بین دو طرف و برگزاری جلسات در پیشبرد همکاری های فی مابین موثر است.

ایران و ترکیه ۵۶۶ کیلومتر مرز مشترک دارند و آذربایجان‌غربی از ایران با استان‌های آغری، ایغدیر، وان و حکاری از این کشور هم‌مرز است. ‌