  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۲۲:۳۳

استاندار هرمزگان:

دبیران کمیته های کم کار تذکر کتبی دریافت می کنند

دبیران کمیته های کم کار تذکر کتبی دریافت می کنند

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: دبیران کمیته های زیر گروه کارگروه های استان در صورت کم کاری تذکر کتبی می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی چهارشنبه شب در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری اظهار داشت: در ابتدای جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گزارشی در خصوص میزان فعالیت دبیران گروه‌های کاری ذیل کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری ارائه شود و اگر دستگاهی در این حوزه خنثی باشد پس از تذکر نامه‌ای در این خصوص به وزارت مربوطه ارسال خواهد شد.

وی عنوان کرد: هر دستگاهی به همراه کارکنان و نخبگان خود در حوزه‌های مختلف می‌تواند طرح‌ها و نیازهایی را برای بررسی به کارگروه آموزش، پرورش، فناوری و نوآوری استان ارجاع دهد.

استاندار هرمزگان اذعان کرد: یک گروه کاری ذیل این کارگروه به دبیری بنیاد نخبگان ذیل این کارگروه ایجاد شود و بنیاد نخبگان وظیفه دارد که طرح‌هایی را پس از چکش کاری به کارگروه اموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری ارسال کند.

همتی تشریح کرد: دبیرخانه‌ هر کارگروه و گروه کاری که فعال نباشد تذکر کتبی دریافت خواهد کرد و اگر این مورد ادامه پیدا کند، موردی به عنوان تخلف اداری در پرونده مدیر آن دستگاه درج خواهد شد.

استاندار هرمزگان بیان داشت: دنیای جدید، دنیای گردشگری است و اگر جامعه‌ای در حوزه گردشگری پیشرفت کند ثروتمند خواهد شد لذا تمام دستگاه‌ها و نهادها باید در راستای بهبود و شناسایی فرصت‌های گردشگری تلاش کنند.

همتی تصریح کرد: آموزش مستمر از نیروها از جمله نیروهای خدماتی دستگاه‌های اجرایی استان باید همواره در دستور کار قرار گیرد.

کد مطلب 4687730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها