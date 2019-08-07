دبیران کمیته های کم کار تذکر کتبی دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی چهارشنبه شب در کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری اظهار داشت: در ابتدای جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گزارشی در خصوص میزان فعالیت دبیران گروه‌های کاری ذیل کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری ارائه شود و اگر دستگاهی در این حوزه خنثی باشد پس از تذکر نامه‌ای در این خصوص به وزارت مربوطه ارسال خواهد شد.

وی عنوان کرد: هر دستگاهی به همراه کارکنان و نخبگان خود در حوزه‌های مختلف می‌تواند طرح‌ها و نیازهایی را برای بررسی به کارگروه آموزش، پرورش، فناوری و نوآوری استان ارجاع دهد.

استاندار هرمزگان اذعان کرد: یک گروه کاری ذیل این کارگروه به دبیری بنیاد نخبگان ذیل این کارگروه ایجاد شود و بنیاد نخبگان وظیفه دارد که طرح‌هایی را پس از چکش کاری به کارگروه اموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری ارسال کند.

همتی تشریح کرد: دبیرخانه‌ هر کارگروه و گروه کاری که فعال نباشد تذکر کتبی دریافت خواهد کرد و اگر این مورد ادامه پیدا کند، موردی به عنوان تخلف اداری در پرونده مدیر آن دستگاه درج خواهد شد.

استاندار هرمزگان بیان داشت: دنیای جدید، دنیای گردشگری است و اگر جامعه‌ای در حوزه گردشگری پیشرفت کند ثروتمند خواهد شد لذا تمام دستگاه‌ها و نهادها باید در راستای بهبود و شناسایی فرصت‌های گردشگری تلاش کنند.

همتی تصریح کرد: آموزش مستمر از نیروها از جمله نیروهای خدماتی دستگاه‌های اجرایی استان باید همواره در دستور کار قرار گیرد.