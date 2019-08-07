مصرف انحصاری شیر مادر در خرمشهر رشد یافت

پرویز میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مصرف شیر مادر به‌ویژه در ماه‌های ابتدایی تولد یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سلامت نوزاد در این مدت و حتی بزرگ‌سالی است که میزان تغذیه انحصاری با شیر مادر خرمشهر در سال ۹۷، ۷۴.۵ درصد و در سال ۹۶، ۶۴ درصد بوده است.

وی، تداوم شیردهی تا دوسالگی را نیز یکی از اولویت‌های بهداشتی در سلامت کودکان دانست و گفت: درصد تداوم تغذیه با شیر مادر تا یک‌سالگی در خرمشهر طی سال ۹۶، ۸۶.۵ درصد بوده که این رقم در سال ۹۷ با اندکی کاهش به ۸۶.۲ رسیده است همچنین تداوم این روند تا دوسالگی بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه در سال ۹۶، ۵۲.۷ بود که در سال ۹۷ به ۶۰ درصد افزایش‌یافته است.

رئیس مرکز بهداشت خرمشهر به دلایل مختلف تجویز تغذیه با شیر مصنوعی هم پرداخت و بیان کرد: در برخی موارد که هشت مورد آن‌ها شاخص است ضرورت تجویز با شیر مصنوعی تشخیص داده می‌شود که از مهم‌ترین آن‌ها مطلوب نبودن نمودار رشد شیرخوار و مواردی همچون بیماری بوده است.

وی افزود: در پی آمار به‌دست‌آمده حدود ۵۳ درصد از موارد تجویز شیر مصنوعی مطلوب نبودن نمودار رشد شیرخوار، ۱۴.۷ درصد سایر موارد همچون بیماری‌هایی از قبیل شکاف کام، ۱۲.۶ درصد چند قلویی، ۱۰.۴ درصد بیماری‌های مزمن و صعب العلاج،۵.۶ درصد داروها و مواد رادیواکتیو، ۱.۸ درصد جدایی والدین با حضانت پدر، ۱.۰۱۷ درصد فرزندخواندگی و ۰.۵ درصد فوت مادر بوده است.

میرزایی در ادامه با شاره به اینکه از ۱۰ تا ۱۶ مرداد هفته جهانی تغذیه با شیر مادر است، مهم‌ترین برنامه‌های مرکز بهداشت خرمشهر به همین مناسبت را برشمرد.

بنا به گفته رئیس مرکز بهداشت خرمشهر برگزاری کلاس‌های آموزشی برای کارمندان وکارگران ، پایش ادارات خرمشهر از نظر حمایت از مادران شاغل ، آموزش مادران باردار در مراکز، خانه‌های بهداشت و مرکز زایمان فیزیولوژیک و همچنین برگزاری کمپین دریکی از مراکز جامع سلامت خرمشهر ازجمله اقدامات انجام‌شده در هفته شیر مادر بوده است.