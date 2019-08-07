رسیدگی سریع به وضعیت ۳ جاده مرگبار در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی ابراهیمی پور شهر عصر امروز در نشست دهیاران و اعضای شورای بخش مرکزی و اروندکنار که با حضور معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در محل تالار الغدیر فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد، با بیان اینکه دهیاران به‌واسطه ارتباطشان با مردم مسائل و مشکلات را منتقل می‌کنند، خطاب به این معاونت گفت: به آبادان و مسائل مبتلابه آن بایستی سوای از سراسر کشور نگاه شود چرا که این شهر سابقه درخشانی در حوزه‌های مختلف دارد که میان آن سابقه تا شرایط فعلی‌اش فاصله زیادی افتاده است و دشمن از این فاصله ایجاد شده در جهت تضعیف نظام بهره می‌گیرد.

وی افزود: روستائیان این منطقه که در یک جنگ ناخواسته ۸ ساله تمام دارایی‌ها و زیرساخت‌های روستایشان را از دست داده‌اند هیچ‌گاه دست از حمایت و همراهی نظام و انقلاب برنداشته و برنخواهند داشت.

وی اظهار کرد: زمانی نخل کاری، کاشت صیفی‌جات و میانه کاری و صادرات محصول خرما از جمله کارهایی بود که توسط مرزبانان متدین و مبارز عرب ما در منطقه و از دیرباز انجام می‌شد اما اکنون دیگر از آن همه محصول خبری نیست و کشاورزی در منطقه با بحران ناشی از عوامل طبیعی و غیرطبیعی مواجه شده که بایستی برای آن تدبیر و اقدام به‌موقع و به‌جایی انجام شود.

امام‌جمعه آبادان با اشاره به اینکه آبادان ظرفیت‌های خاص و فراوانی دارد، تصریح کرد:

سال گذشته ۶ ماه با مشکل شوری آب مواجه بودیم و این مسئله ضربه مهلکی به کشاورزی منطقه وارد کرد، امسال نیز نخیلات به دلیل آنکه رشد خوبی به‌واسطه مشکل پیش‌آمده سال قبل نداشتند، ثمری نداشتند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی پور یادآور شد: مطالبه ما از وزارت جهاد کشاورزی آن است که خسارت ناشی از خشکسالی و شوری آب را هر چه سریع‌تر به روستائیان آبادان بپردازد.

وی گفت: به‌رغم آنکه ۶ ماه مشکل شوری آب گریبان مردم این منطقه را گرفته بود اما با درایت و صبوری مردم منطقه دشمن نتوانست از این مسئله بهانه به دست بگیرد و به چهره نظام چنگ بزند.

وی افزود: جایگاه آبادان خاص، ویژه و استثنایی است، هنگامی‌که به روستاها می‌رویم حسرت می‌خوریم که چرا بخش‌هایی از روستا رها شده و اهالی آنجا را ترک کرده‌اند، یکی از کارهای نظام آن است که کوشش شود تا روستایی‌ها برای زندگی به حاشیه شهرها نیایند چرا که این کار آنان را با مشکلات مختلفی مواجه می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه برنامه جامع و مدونی در دوران سازندگی و پس ازآن برای عمران و آبادانی در این مناطق صورت نگرفته است، اظهار کرد: ۳ جاده موجود در این منطقه شامل جاده خسروآباد (آبادان به اروندکنار)، قفاس و خضر که به نوعی به قتلگاه تبدیل شده‌اند بایستی هر چه سریع‌تر فکری برایشان شود این یک مطالبه عمومی است، امید می‌رود هر چه سریع‌تر نسبت به اختصاص اعتبارات برای تعریض و بهسازی جاده‌های یاد شده اقدام عاجلی از سوی متولیان امر صورت گیرد.

امام‌جمعه آبادان تصریح کرد: در جریان حادث شدن مد اکبر و افزایش سطح آب رودخانه اروند، خسارات زیادی به خانه‌ها و کشاورزی شهر اروندکنار وارد شد و لذا انتظار می‌رود تا جهاد کشاورزی هر چه سریع‌تر در جهت اعطای تسهیلات به اهالی مرزنشین اروندکنار اقدام کند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی پور در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: پیش از جنگ تحمیلی، صنایع‌دستی منطقه که به‌طور عمده از نخل تهیه می‌شد زمینه اشتغال بسیار خوبی را ایجاد کرده بود اما اکنون این موضوع نیز به دلیل مشکلات مطرح‌شده دچار رکود شده است.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها و مبلمان روستایی یکی از آسیب‌هایی که مردم با آن مواجهند، گفت: البته بنیاد مسکن و سازمان منطقه آزاد اروند کارهایی در این باره انجام داده‌اند اما کافی نبوده و امید است دراین‌باره اقدامات بهتر، جدی‌تر و ملموس‌تری به انجام برسد.

وی افزود: اگرچه در حال حاضر ۴۰۰ شبکه به زبان عربی در حال پمپاژ خبری علیه نظام هستند اما به‌وضوح می‌بینیم که بیشترین حسینیه‌ها در آبادان ایجاد شده‌اند که این نشان از ولایتمداری و پایداری مردم منطقه به‌نظام، انقلاب و رهبری دارد پس باید قدردان آنان بود و در جهت رفع مشکلاتشان کوشید.