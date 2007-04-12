مدعی جهانی فوتبال ساحلی می شویم/ تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به تایلند می رود

رییس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : فوتبال ساحلی ایران در ابتدای راه قرار دارد و طبیعتا در آغاز مسیر پیشرفت هنوز انتظارات برآورده نشده اما همان طور که در اولین سال تشکیل تیم ملی فوتبال ساحلی عنوان سومی آسیا را به دست آوردیم و به جمع 16 تیم برتر جهان نیز راه یافتیم، همچنان می توانیم به روند صعودی ادامه دهیم تا جایی که در سال های آینده در مسابقات جهانی به یک مدعی جدی تبدیل شویم.



کریم مقدم گفت: برای این رشته برنامه های مدونی در نظر گرفتیم که با انتخاب رییس جدید فدراسیون، برنامه هایمان را در قالب 4 ساله ادامه می دهیم.



وی افزود: فیفا برای فوتبال ساحلی اهمیت ویژه ای قائل است به طوری که این رشته هر ساله مسابقات جهانی دارد و رو به پیشرفت است . تلاش ما نیز این است که همراه با تیم های مطرح، روز به روز به درجه بالاتری از فوتبال ساحلی برسیم.



رییس فوتبال ساحلی کشور پیرامون اردوی تدارکاتی که در اصفهان تشکیل شده ، اظهار داشت: شهرستان تیران از توابع استان اصفهان، دارای زمین ساحلی استاندارد است به همین دلیل اردوی تیم ملی را به دلیل محک جدی بازیکنان در این زمین استاندارد به "تیران" منتقل کردیم.



مقدم اردوی بعدی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران را در کشور تایلند ذکر کرد و از برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ملی تایلند در روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه خبر داد.

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