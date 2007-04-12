72 هزار بیمار به واحدهای درمانی تامین اجتماعی کرج مراجعه کردند

دکتر مودت مسجدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت : در ایام نوروز بیش از 55 هزار بیمار سرپایی، 15 هزار و 552 بیمار اورژانس ، 47 بستری و 93 نفر به سایر مراکز جهت درمان مراجعه کرده اند.

وی افزود : این تعداد بیمار از 29 اسفند تا 13 فروردین به مراکز تحت پوشش تامین اجتماعی مراجعه کرده اند که در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

مسجدی خاطر نشان کرد : علاوه بر بیماران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی مستقر در کرج، تعداد زیادی از مسافرانی که این شهرستان در مسیر عبور آنها قرار داشته است به مراکز درمانی تامین اجتماعی مراجعه کرده اند.

وی ادامه داد : در سال 85 نیز میزان مراجعین واحدهای درمانی تامین اجتماعی منطقه کرج بیش از 11 درصد افزایش داشته است.

این مسئول یادآور شد : قالب بیماران به بخشهای آزمایشگاه و پاتولوژی، رادیولوژی و سونوگرافی، سی تی اسکن، فیزیوتراپی، نوارقلب و مغز، اکوگرافی و تست ورزش، آندوسکوپی، ادیومتری، اسپیرومتری، اپتومتری، مامائی، جراحی سرپایی ، EMG ،تزریقات و پانسمان بوده است.

مدیریت درمان تامین اجتماعی کرج تصریح کرد : بیشترین افزایش مراجعه کنندگان نسبت به سال قبل مربوط به سی تی اسکن و جراحی سرپایی بوده است.

وی متوسط اشغال تخت در طول سال گذشته را 76 درصد و میزان بستری بیماران را 4/2 روز اعلام کرد.