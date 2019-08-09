به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمی شاملو ظهر امروز جمعه در نشست خبری و تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان اهر با تبریک «روز خبرنگار» اظهار داشت: یاد و خاطره شهید صارمی خبرنگار فعال خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در افغانستان که در سال ۷۷ به دست طالبان به شهادت رسید را گرامی می‌داریم و روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریک می‌گویم.

وی افزود: من معتقدم روز خبرنگار و هر مناسبت دیگری می‌تواند فرصتی برای استفاده از ظرفیت خبرنگاران و رسانه‌ها جهت انعکاس فعالیت دستگاه‌ها و نهادها باشد که در این فرصت قصد دارم برای ارائه فعالیت‌های ۶ ماهه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر استفاده کنم و لازم می‌دانم از زحمات و تلاش‌های روسای پیشین این دانشگاه قدردانی کنم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر ادامه داد: دانشگاه آزاد اهر دانشگاهی پُر هزینه و دارای بدهی است و در واقع دخل و خرج همخوانی ندارد و مشکلات اساسی در حوزه‌های مختلف دارد شاید مشکلات در سایر دستگاه‌ها و نهادهای دیگر هم باشد ولی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر این مشکلات مضاعف است.

سلیمی گفت: از سال ۹۳ تا آبان‌ماه سال گذشته به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان حدود ۷۰۰ میلیون تومان جریمه تحمیل شده بود و از اسفندماه طی تعاملی که با تامین اجتماعی کردیم جریمه را تقسیط و از اضافه شدن جریمه جلوگیری کردیم و تسهیلات ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی که از بانک ملی گرفته بود با تمدید به ۲ میلیارد تومان رسیده بود و برای آن‌که جریمه تحمیل نشود با تقسیط مجدد روند پرداخت را آغاز کردیم.

وی با اشاره به اینکه برای کاهش هزینه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با بهره‌گیری از ایده‌های مختصصان امر، از مصرف اضافی برق در این دانشگاه جلوگیری کردیم به طوری که مصرف برق را ۵۰ درصد کاهش دادیم، تصریح کرد: در اقدام دیگری پست‌های مهم را از نیروهای غیربومی که برای دانشگاه هزینه مضاعفی تحمیل می‌کرد را گرفتیم و نیروهای بومی را منصوب کردیم هرچند معتقدم هر یک از نیروهای بومی توان ریاست دانشگاه را دارند ولی سیاست دانشگاه این بوده تا بنده در خدمت مردم اهر باشم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر اضافه کرد: در این راستا اگر مسئولیت‌های اجرایی را به اشخاص غیربومی و اعضای هیئت علمی واگذار کنیم مجبور خواهیم بود تا در این شرایط دانشگاه آزاد واحد اهر که با کمبود دانشجو و منابع مالی گریبان‌گیر است هزینه اضافی پرداخت کنیم به همین جهت مسئولیت‌های اجرایی را به کارمندان بومی تحویل می‌دهیم از این‌رو مسئولیت دانشگاه آزاد اهر و هوراند بر عهده خودم بوده و حتی معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اهر را نیز به خاطر کاهش هزینه‌ها خودم اداره می‌کنم.

سلیمی از پرداخت افزایش حقوق کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر در سال‌جاری خبر داد و گفت: تاکنون معوقات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر را از ابتدای سال‌جاری و سال گذشته را پرداخت کرده‌ایم.

وی با ذکر اینکه مهندسی صنایع غذایی به رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر اضافه شده است، ابراز داشت: در راستای تامین نیازهای پرسنل فنی و آزمایشگاهی کارخانه‌ها و مراکز تولید فرآورده‌های غذایی برای اولین بار در منطقه ارسباران رشته جدید صنایع غذایی در واحد اهر ایجاد شده و علاقه‌مندان به تحصیل در این رشته پُرمخاطب می‌توانند بدون کنکور در این رشته مهم و متناسب با بازار کار ثبت‌نام نمایند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر تاکید کرد: برای اخذ مجوز جهت تدریس رشته‌های پزشک و پیراپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر اقدام کرده‌ایم و پیشنهاد ما کارشناسی و کارشناسی ارشد بود که پیشنهاد کردند رشته‌های پزشکی در مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی باشد که در این راستا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی موافقت خود را اعلام کرده و در حال حاضر منتظر اعلام نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستیم.

سلیمی، نامشخص بودن اموال دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر را یکی دیگر از مشکلات اساسی این واحد دانشگاهی عنوان کرد و گفت: پیش از این اموال دانشگاه آن‌طور که باید و شاید احصاء نشده بود و اصلاً به طور کامل مشخص نبود ولی اخیراً طرحی را شروع کردیم تا اموال دانشگاه را احصاء و به کارکنانی که از آن‌ها استفاده می‌کنند تحویل دهیم و این مهم مزیت‌هایی همچون اینکه می‌دانیم چه اموالی داریم و دیگر این است که اموال موجود با فاکتور خریداری شده مطابقت داشته باشد البته این طرح انرژی بیشتر ما را به خود صرف می‌کند.

وی بابیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر برای شهری با جمعیت ۲ میلیون نفری طراحی شده نه شهر ۱۰۰ هزار نفری، دانشگاه آزاد واحد اهر دومین دانشگاه بزرگ استان است، گفت: از روسای پیشین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر به خاطر زحماتی که برای توسعه فضای دانشگاهی کشیده‌اند قدردانی می‌کنم اما شاید فردی که از مقابل دانشگاه عبور می‌کند می‌گوید چه فضای آموزشی خوبی است ولی نمی‌دانند که با چه مشکلاتی روبرو هستیم و تلاش می‌کنیم تا دانشگاه آزاد اهر به آن جایگاهی که دارد مجداً دست یابد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر افزود: دانشگاه آزاد واحد اهر ۱۵ ساختمان دارد و نگهداری از این ساختمان‌ها هزینه سنگینی را تحمیل می‌کند، به طور مثال برای تعویض لوله‌های آب کتابخانه مرکزی این واحد دانشگاهی فقط ۲۰ میلیون تومان هزینه کردیم، آن زمان اگر اصولی آینده‌نگری می‌شد حتماً ساختمان‌سازی لازم نمی‌بود بلکه می‌توانستند دانشگاه را دوشیفته و زمان کلاس‌ها را افزایش دهند.

سلیمی در ادامه از فشارها برای دخالت در امور دانشگاهی گفت: فشار برخی‌ها برای عزل و نصب‌ها تنها به دانشگاه آزاد واحد اهر مختص نمی‌شود بلکه مربوط به تمامی دانشگاه‌هاست، چون عده‌ای می‌خواهند افراد وابسته به خود را مثلاً اگر کارمند است به استاد دانشگاه تغییر وضعیت دهند به همین دلیل به دانشگاه فشار می‌آورند این در حالی است که باید برای هر ۵۰ دانشجو یک کارمند داشته باشیم یا در یک گروه آموزشی بایستی حداقل ۵ استاد داشته باشیم ولی در دانشگاه آزاد واحد اهر در یک گروه ۱۱ استاد داریم.

وی اضافه کرد: در تابستان امسال به لحاظ شرایط مالی مجبور شدیم تعدادی از نیروهای روزمزد را به مرخصی بفرستیم چون منابعی برای پرداخت حقوق روزمزدها نداشتیم و اینکه گفته شود از نیروهای قراردادی تعدیل کردیم اجحاف در حق دانشگاه است و سعی کرده‌ایم حتی‌الامکان نیروهای روزمزد را نگه داریم و تاکید می‌کنم که تعدیل روزمزدها در حوزه اختیار ما نیست اما تا زمانی که شرایط وجود داشت به برخی از روزمزدها با آن‌که کاری نداشتند حقوق پرداخت کردیم اما اکنون این شرایط وجود ندارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر بابیان اینکه در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر ۲۸۰۰ دانشجو دارد گفت: در ترم تابستان از مجموع ۲۸۰۰ دانشجو تنها ۲۰۰ نفر ثبت‌نام کردند، این‌ها گوشه‌ای از شرایط دانشگاه آزاد واحد اهر است ولی در مجموع به آینده این واحد دانشگاهی امیدواریم.

سلیمی بیان کرد: من ۲۲ سال است که در دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می‌کنم و این دانشگاه را همانند خانه‌ام می‌بینیم و هیچ‌گاه این تفکر را نداشتیم که هر چیزی از دانشگاه بردارم سود کرده‌ام، در طول دوران فعالیت‌ام در دانشگاه آزاد اسلامی تا به امروز نه حق ماموریت و نه اضافه‌کاری گرفته‌ام ولی هم ماموریت و هم اضافه‌کاری کرده‌ام به همین خاطر به همکاری واحد اهر گفته‌ام هرگاه من حق ماموریت و اضافه‌کاری گرفتم شما هم می‌توانید بگیرید این در حالی است که عدم دریافت حق ماموریت و اضافه‌کاری را کمک به دانشگاه آزاد واحد اهر می‌دانم.

گفتنی است، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان اهر به مناسبت گرامی‌داشت ۱۷ مرداد روز خبرنگار تجلیل کرد.