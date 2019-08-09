به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی حماس نسبت به تعرض گسترده شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی در روز عید سعید قربان هشدار داد.

بر اساس این گزارش، حماس تأکید کرد که تصمیم شهرک‌نشینان صهیونیست برای تعرض دسته‌جمعی به مسجد الاقصی در روز عید سعید قربان تحت حمایت نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی، تعرض صریح به مقدسات مسلمانان است.

این جنبش اشاره کرد که چنین اقدامی موجب انفجار اوضاع در قدس و سرتاسر اراضی اشغالی خواهد شد.

حماس خواستار تحرک فوری جامعه جهانی برای توقف تجاوزات و جنایات صهیونیست‌ها علیه مقدسات اسلامی قدس به ویژه مسجد الاقصی شد.