آمریکا با تحریم وزیر امور خارجه ایران عقب نشینی خود را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌ های این هفته نماز جمعه بجنورد، با بیان اینکه آمریکا باری دیگر حقوق بشر و حقوق بین المللی را که ادعا داشت زیر سوال برد، اظهار کرد: حضور وزیر امور خارجه در کشورهای مختلف یک عرف بین‌المللی است در حالی که آمریکا وزیر امور خارجه کشور ایران را تحریم کرده و این جای تعجب دارد.

یعقوبی تصریح کرد: آمریکا جز ضرر، تحریم و تهدید برای ملت ایران هیچ نفعی نداشته، بنابراین ارتباط با این کشور قدرت طلب بی فایده است.

وی همچنین به اهمیت موضوع علم و پژوهش و توجه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب به این مهم اشاره کرد و افزود: ایران در بحث علم و پژوهش توانسته رتبه ۱۶ را در بین ۲۰۰ کشور به دست آورد و از همه مهم تر، ۱۱ برابر سایر کشورهای در حال رشد، توسعه علمی داشته از این رو رهبری در این بیانیه بر توجه به موضوع تاکید داشته اند.

خطیب نماز جمعه بجنورد در ادامه با اشاره به روز خبرنگار بر توجه به حق و حقوق این قشر کم درآمد جامعه تاکید و بیان کرد: خبرنگاران همچون آینه خوبی‌ها و بدی‌های جامعه را برای مسئولان و مردم آشکار می‌سازند، بنابراین توجه به حق و حقوق این قشر که شبانه روز در حال اطلاع رسانی هستند، ضروری است.

یعقوبی با بیان اینکه خبرنگار موفق و حرفه ای اهل انتقاد است و با روش درست نقاط ضعف را به گوش مسئولان می رساند، گفت: قرار دادن رسانه به عنوان وسیله ای برای انتقام نشان دهنده حرفه و تخصص خبرنگاری نیست.

وی اظهار کرد: خبرنگاران وظیفه دارند علاوه بر انتقاد مسئولان، عملکرد آنان را برای مردم بازگو کنند.

خطیب نماز جمعه بجنورد در ادامه به عید قربان اشاره کرد و افزود: امسال کمیته امداد امام خمینی (ره) آمادگی همکاری با افراد خیر را در راستای ذبح به صورت بهداشتی در کشتارگاه ها را دارد، بنابراین هم استانی ها می توانند نذورات خود را با همکاری این نهاد به دست نیازمندان برسانند.