مدرسه تابستانه دانش آموزی مغز و شناخت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، با هدف ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی در مراکز آموزشی و افزایش اطلاعات و آگاهی دانش آموزان دختر مقاطع دبیرستان نسبت به حوزه های علوم اعصاب شناختی ، هشتمین مدرسه تابستانه دانش آموزی مغز و شناخت در تهران برگزار شد.

در هشتمین مدرسه تابستانه دانش آموزی مغز و شناخت که از پنجم تا دهم ماه جاری ادامه داشت، ، موضوعاتی مختلف حوزه علوم اعصاب شناختی از جمله بافت شناسی دستگاه عصبی، آناتومی دستگاه عصبی، شیوه های پژوهش درعلوم اعصاب، فیزیولوژی، الکتروفیزیولوژی، نقشه برداری مغز، حس و ادراک، حافظه و یادگیری، راهکارهای ارتقای عملکردهای شناختی و تیم سازی با رویکرد نوروساینس ، توسط اساتید علوم اعصاب و شناختی تدریس شد.

این دوره آموزشی تابستانه با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های شناختی ، از سوی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران و کلینیک مغز و شناخت برای دانش آموزان دختر مقاطع اول و دوم متوسطه در دانشگاههای علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی و کلینیک مغز و شناخت دایر شد.

دراین دوره آموزشی دانش‌آموزان همچنین نتایج تحقیقات خود را درقالب یک سخنرانی کوتاه علمی ارائه کردند که پس از داوری ، غزل حاتمی به عنوان نفر اول انتخاب شد.

از سوی دیگر آماده‌سازی دانش‌آموزان در انجام فعالیت‌های گروهی و ایده‌پردازی یکی از اهداف مدرسه تابستانه مغز و شناخت عنوان شده است و به همین منظور دانش آموزان دختر در تیم ‌های ۱۰ نفری به ایده‌پردازی در علوم شناختی پرداختند که در نهایت یکی از گروه ها به عنوان تیم برتر انتخاب شد که ایده برتر مورد حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری‌های شناختی قرار می‌گیرد.