دما در کرمانشاه کاهش می یابد

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه های هواشناسی هوای استان تا اواخر هفته جاری صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین بر مبنای تحلیل این نقشه ها، هوای استان طی هفته مذکور در برخی ساعات با وزش باد و در پاره ای از نقاط به ویژه نواحی شرقی با افزایش ابر همراه است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از ادامه یافتن استقرار هوای گرم طی امروز و فردا بر جو استان کرمانشاه خبر داد و گفت: همچنین از روز دوشنبه تا پایان هفته به طور نسبی از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته سومار با ۴۳ درجه سانتیگراد گرم ترین و اسلام آباد غرب با ۱۵ درجه خنک ترین نقاط استان بودند.

خسروی تصریح کرد: طی این مدت دمای هوای شهرستان کرمانشاه بین ۲۱ و ۴۲ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.