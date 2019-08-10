دما در کرمانشاه کاهش می یابد

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه های هواشناسی هوای استان تا اواخر هفته جاری صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: همچنین بر مبنای تحلیل این نقشه ها، هوای استان طی هفته مذکور در برخی ساعات با وزش باد و در پاره ای از نقاط به ویژه نواحی شرقی با افزایش ابر همراه است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از ادامه یافتن استقرار هوای گرم طی امروز و فردا بر جو استان کرمانشاه خبر داد و گفت: همچنین از روز دوشنبه تا پایان هفته به طور نسبی از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد.
این مسئول عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته سومار با ۴۳ درجه سانتیگراد گرم ترین و اسلام آباد غرب با ۱۵ درجه خنک ترین نقاط استان بودند.
خسروی تصریح کرد: طی این مدت دمای هوای شهرستان کرمانشاه بین ۲۱ و ۴۲ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
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