قیمت مرغ در استان سمنان کیلویی ۱۲۹۰۰ تومان مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد در نشست ستاد تنظیم بازار استان سمنان که صبح شنبه به میزبانی استانداری برگزار شد، درباره تنظیم بازار و همچنین تثبیت قیمت مرغ در استان ابراز کرد: در حال حاضر گوشت مرغ با قیمت هر کیلو ۱۲هزار و ۹۰۰ تومان درب مغازه عرضه میشود.
وی با بیان اینکه تخم مرغ به دلیل تولید خوب در سطح استان سمنان، وضعیت مطلوبی دارد، افزود: این محصول با قیمت هر کیلو شش هزار و ۹۰۰ تومان درب مغازه به مردم عرضه میشود.
دبیر ستاد تنظیم بازار استان سمنان درباره برگزاری نشستهای این ستاد در سال ۹۸، گفت: این ستاد از ابتدای سالجاری تاکنون روند خوبی در خصوص جوجهریزی وجود داشته که بالغ بر ۱۱ میلیون قطعه جوجهریزی در سطح استان انجام شده است.
میرعماد همچنین گفت: در حال حاضر در استان سمنان بالغ بر سه هزار تن مرغ بالای ۴۳ روز موجود است که با تمهیدات لازم و مناسب کمبودی در این حوزه نخواهیم داشت.
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