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۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۲۳

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان:

قیمت مرغ در استان سمنان کیلویی ۱۲۹۰۰ تومان مصوب شد

قیمت مرغ در استان سمنان کیلویی ۱۲۹۰۰ تومان مصوب شد

سمنان - مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان، با بیان اینکه امروز قیمت مصوب مرغ در سراسر استان کیلوگرمی ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان است، گفت: تخم مرغ هم اکنون هر کیلو شش هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد در نشست ستاد تنظیم بازار استان سمنان که صبح شنبه به میزبانی استانداری برگزار شد، درباره تنظیم بازار و همچنین تثبیت قیمت مرغ در استان ابراز کرد: در حال حاضر گوشت مرغ با قیمت هر کیلو ۱۲هزار و ۹۰۰ تومان درب مغازه عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه تخم مرغ به دلیل تولید خوب در سطح استان سمنان، وضعیت مطلوبی دارد، افزود: این محصول با قیمت هر کیلو شش هزار و ۹۰۰ تومان درب مغازه به مردم عرضه می‌شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار استان سمنان درباره برگزاری نشست‌های این ستاد در سال ۹۸، گفت: این ستاد از ابتدای سال‌جاری تاکنون روند خوبی در خصوص جوجه‌ریزی وجود داشته که بالغ بر ۱۱ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در سطح استان انجام شده است.

میرعماد همچنین گفت: در حال حاضر در استان سمنان بالغ بر سه هزار تن مرغ بالای ۴۳ روز موجود است که با تمهیدات لازم و مناسب کمبودی در این حوزه نخواهیم داشت.

کد مطلب 4688952

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